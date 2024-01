¿Cómo ahorrar dos millones de pesos en seis meses? Esta es la técnica para lograrlo

Muchas veces ahorrar puede ser una tarea difícil por diversas razones, unas de las más comunes es la falta de disciplina o por qué no conocen una buena estrategia para hacerlo. Por este motivo, le enseñaremos un sencillo método con el que puede ahorrar $2'000.000 en seis meses.

La técnica se llama ‘Bola de nieve’ y consiste en ahorrar una cantidad de dinero cada día y aumentarla de a pocos. Este método es muy sencillo, pero requiere que sea muy disciplinado y constante.



Esta consiste en comenzar a ahorrar $100 pesos el primer día. El segundo deberá aumentar la cantidad a $200 pesos, el tercero $300 pesos, el cuarto $400 pesos y así sucesivamente hasta alcanzar a los $18.000 pesos, que se cumplen a los seis meses.



Sí, logra ahorrar todos los días, se dará cuenta de que al final tendrá $2.010.000. En ese sentido debe seguir el siguiente ejemplo:

Día 1: Ahorro 100. Día 2: Ahorro 200. Acumulado 300. Día 3: Ahorro 300. Acumulado 600. Día 4: Ahorro 400. Acumulado 1.000. Día 5: Ahorro 500. Acumulado 1.500.

Para este método se necesita de constancia, ya que todos los días debe ahorrar una pequeña cantidad. Foto: iStock

Vale la pena que mencionar que este método lo puede modificar como usted guste y adaptarlo a sus necesidades. No necesariamente debe iniciar con 100 pesos, sino que puede iniciar con una cantidad mucho más grande.



Una de las particularidades de esta estrategia es que le permitirá generar ahorros de un manera escalonada. En otras palabras, tiene la posibilidad de comenzar con un pago inicial reducido, y a medida que alcance sus metas, el desafío va incrementándose progresivamente.



Recuerde que este dinero es para ahorrar y se recomienda no usarlo hasta que haya cumplido la meta, pues si va usando el dinero, el método no funcionará. Además, según el portal 'Resuelve tu deuda', esta técnica es ideal para crear un hábito de ahorro que al principio no implica mucho esfuerzo.

Consejos para ahorrar

Debe recordar que ahorrar dinero es una práctica financiera inteligente, en ese sentido no solo se trata de recortar gastos, sino de administrar de una buena manera sus recursos. Para conseguirlo debe tener en cuenta estos consejos:

Establece metas financieras: tener una meta motivará a ahorrar de manera constante, para esto puede plantear un ahorro a corto plazo para unas vacaciones, mediano plazo para comprar un carro o puede tener un ahorro a largo plazo para tener más dinero en su jubilación. Haga un presupuesto con su dinero: crear un presupuesto mensual lo ayuda a controlar sus gastos. En él se recomienda que priorice sus necesidades esenciales como la vivienda, alimentos, servicios públicos y su ahorro. Elimine gastos innecesarios: elimine aquellos gastos que no sean indispensables, pues los gastos hormiga pueden sumar significativamente a lo largo del tiempo. Evite deudas innecesarias: evite adquirir deudas que no tenía planificas, especialmente aquellas con tasas de interés alto. Compare los precios antes de comprar: Antes de realizar una compra importante, compare los precios en diferentes tiendas o en línea. Aproveche descuentos, ofertas y promociones para ahorrar dinero.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

