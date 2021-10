Métodos para ahorrar dinero: fácil y efectivo

La economía familiar y personal es un tema complicado. El manejo financiero de un hogar, con los gastos de la comida, actividades libres, turismo, escolarización, entre otros, son un dolor de cabeza para muchos.

Sin embargo, aún con los extensos gastos, el ahorro es una actividad primordial, no solo para resolver alguna necesidad o emergencia, sino también para adquirir algún bien o articulo a futuro.



Como no se trata de una tarea fácil, es necesario buscar 'trucos' que permitan hacerlo de forma sencilla. Aquí le explicamos algunos métodos que le pueden ayudar.



Método 21 días por Michelle Singletary

La idea de un reto de 21 días, empezó en Estados Unidos, con el libro 'The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom' de la columnista del Washington Post, Michelle Singletary, quien creó un método para poder ahorrar fácilmente y en menos de un mes.



Este desafío consiste en gastar menos en cosas que no sean fundamentales o de primera necesidad, acabar con malos hábitos financieros, crear un plan para liberarse de las deudas y establecer un mejor rumbo económico para el futuro.



Sus principales fundamentos son:



-Comprar solo lo necesarios: escribir sus deseos y sus necesidades, definiendo cuáles son deberes y cuáles 'tentaciones'. Las necesidades deben ser personales. A menos que algún deseo o tentación sea absolutamente necesario para sobrevivir, debe evitar comprarlo. Eliminar todo gasto que no sea de medicina, alimentación, pagos imprescindibles (como las cuentas, impuestos, la hipoteca, el alquiler de la vivienda).



-Llevar un diario de gastos: con este reto es necesario llevar un registro de cuentas, con el fin de identificar las oportunidades de ahorro y especificar el monto de lo que ingresa y lo que se gasta. Se recomienda llevar una cuenta aparte para analizar los gastos y saber a futuro, en qué no se puede volver a gastar.



-La tentación debe ser eliminada: una vez tiene presente cuáles son las principales tentaciones y cómo afectan su estado financiero, debe evitar visitar las páginas en línea donde siempre compraba y no pasar por las tiendas que frecuentaba, por lo menos, durante los 21 días del reto. Asimismo, debe reducir el tiempo de compra y la cantidad, si se conectaba 3 horas en la página de compra, solo hágalo media hora.



Haciendo las cuentas, se puede concluir que estos gastos son los que más dañan la economía personal y al no hacerlo en esto, se puede realizar verdaderamente un ahorro.



-Pagar en efectivo: aunque suene curioso, al tener el dinero en nuestras manos, somos más conscientes de lo que estamos perdiendo o malgastando. Olvidarse de las tarjetas y disponer del efectivo es una estrategia que ayuda a contabilizar en el momento lo que está sacando del bolsillo.



-Hacer el reto por un lapso de tiempo: será importante realizarlo en unos periodos de tiempo específicos para poder aprovechar al máximo el ahorro, lo recomendable es ejecutar este reto después de épocas de gasto excesivo, como diciembre, para ahorrar y reunir una cantidad significativa de dinero en poco tiempo.



La idea de este reto es en 21 días, pero Michelle Singletary recomienda realizarlo por unos meses, para así lograr de forma correcta planificar las finanzas.



Método kakebo

Significa “libro de cuentas del hogar”. Este método tiene un origen japonés por la autora Motoho Hani y es sencillo, consiste en tener bajo control las cuentas personales.



La autora recomienda:



Anotar cada uno de los ingresos y gastos y dividirlos en las siguientes categorías:



-Supervivencia (lo estrictamente necesario para subsistir)



-Ocio y vicio



-Cultura



-Otros (imprevistos)



La idea de este método de ahorro es escribir cada día del año los gastos, para controlar completamente cada uno de los ingresos y egresos.



Método Harv Eker

Este método es un poco pesado y tardado, pero sus beneficios son increíbles, es también conocido como el método de las seis cuentas, creado por Harv Eker en el libro “Los secretos de la gente millonaria”.



Para llevarlo a cabo se debe dividir el dinero en seis tópicos diferentes:



-55 % para las necesidades básicas



-10 % en ahorro



-10 % en formación educacional



-10 % inversiones a largo plazo



-10 % para ocio



-5 % en donativos



Pero la clave de esta estrategia es poner cada porcentaje del dinero en una cuenta diferente, así evita gastar de manera inadecuada sus recursos. Lo bueno de esto es que desde el día uno se sabe cuánto se debe gastar y cuál va a ser el ahorro al final del mes.



La regla del 50/30/20,

Elisabeth Warren dio a conocer con su libro 'All your worth: the ultimate lifetime money plan' esta forma de ahorro, y para ponerlo en práctica es sencillo y fácil. Consiste en:



-Tomar el 50 % de los ingresos para los gastos más básicos: hipoteca, la factura del banco, comprar comida.



-Dividir el 30 % para gastos personales: ocio, gimnasio, ropa, regalos, nuevo celular, etc.



-El 20 % restante para ahorrar e invertir.



La gracia de este método es tomarlo en serio desde el primer día porque aunque suene simple, solo se debe usar el porcentaje adecuado.



La idea de estos métodos es planificar las finanzas de manera que sea más fácil darle un valor real a los objetos que compramos, para saber qué es necesario y qué no es imprescindible para vivir bien.

