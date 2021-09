10 consejos para balancear los gastos y ahorrar

Nunca habrá coincidencias entre los que opinen qué es mejor en la vida: ¿gastar o ahorrar?



Sin embargo, los consejeros de inversión recomiendan la elaboración de un plan con cifras como gastos, compromisos financieros, ahorro e imprevistos.



También sugieren elaborar un cronograma a un año y sobre la base de un ahorro equivalente al 10 por ciento de los ingresos.



Al lanzar una campaña de consejos sobre ese tema, que ayudan a resolver la disyuntiva, el vicepresidente de Mercadeo del Grupo Aval, José Manuel Ayerbe, afirmó que a la hora de ahorrar deben contemplarse varios aspectos.



1. Como primera medida hay que partir de la premisa de que el hábito del ahorro se adquiere en el hogar, preferiblemente en edades tempranas, independientemente de los ingresos.



La campaña del conglomerado apunta a incentivar el ahorro a través de los productos que para ese fin ofrecen los bancos del grupo.



2. En el arranque de la campaña, se sugiere revisar el plan cada 3 meses, para hacerle cambios si se necesitan, pero ello no implica que no deba cumplirse.



3. No obstante, “nunca debe afectar el flujo de caja ni sacrificar el estilo de vida”.



4. Igualmente, plantea que si no se concretan gastos en el mes se pueden llevar a la partida de ahorro y aliviar el sacrificio que signifique. A continuación, otras recomendaciones:



5. El fondo de ahorro puede ser solidario y puede crearse con la pareja, hermanos o amigos.



6. De la prima legal, bonos o ingresos no esperados por el trabajo, se debe destinar al menos 20 por ciento al ahorro y 10 por ciento a un fondo de imprevistos.



7. Las prácticas ambientales también ayudan a ahorrar y alimentar los fondos de ahorro. Recomiendan usar bombillos ahorradores en casa, solo prender los que se necesiten, dejar desconectados los electrodomésticos que no son de uso permanente y no dejar el celular cargando toda la noche.



8. Cambie poco a poco los electrodomésticos viejos porque las nuevas tecnologías son más ahorradoras de energía.



9. Ahorre en compras y planifique qué productos llevar y no los adquiera solo porque son más baratos.



Incluya en la dieta proteína vegetal, es más saludable, balancea la dieta y es más económica.



10. Si está pagando una deuda, y termina de cancelarla, el mismo monto que solía desembolsar mes a mes lo puede destinar a ahorro.



Aproveche la economía compartida, que consiste en hacer trabajos freelance y ganar un dinero extra. Un buen ejemplo de ingresos es sacarles provecho económico a la bicicleta, el carro o a la moto, trabajando en tiempo libre para sacarles beneficio económico.



Cuide su salud y tenga buenos hábitos que eviten que sufra de enfermedades porque disminuye la probabilidad de imprevistos.



Es un error postergar el hábito del ahorro para cierta edad o para cuando se gane determinado salario.



Es clave aprender a administrar y vivir con el dinero que se gana.



No haga planes con el dinero antes de recibirlo.



