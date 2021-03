¿Es posible adquirir una nueva tarjeta de crédito si está reportado?

Estar reportado en centrales de riesgo es un problema común en Colombia. Muchos ciudadanos, por distintas razones, no pueden pagar a tiempo sus deudas con entidades bancarias o instituciones y quedan marcados como morosos, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de acceder, por ejemplo, a líneas de crédito de cualquier tipo.



Sin embargo, puede pasar que en algún momento quienes están reportados necesiten o deseen adquirir una nueva tarjeta de crédito y la pregunta que surge es si esto es posible.

Pues bien, uno de los primeros requisitos que tiene en cuenta una entidad para aprobar una tarjeta de crédito es el perfil en centrales de riesgo del solicitante, por lo que si estos son poco favorables o se tiene un puntaje bajo lo más probable es que la tarjeta no sea concedida.



En ese sentido, la recomendación sería que antes de solicitar una nueva tarjera de crédito se intente encontrar una solución financiera a esas deudas.



Por ejemplo, se puede solicitar un crédito de compra de cartera o un prestamo rápido con entidades de capital privado. Son opciones para unificar las deudas, lograr mayor flexibilidad de pago y acceder a cuotas cómodas. Eso permitirá que el puntaje crediticio vaya mejorando.



La idea, en resumidas cuentas, es liquidar las deudas que se tengan lo más pronto posible, programando su resolución y solicitando un programa con el cual salir de estas.



Para ello, tenga en cuenta que hay varias entidades privadas dedicadas a brindar esa asesoría financiera y mejorar la capacidad crediticia.



Una vez libre de deudas, recuerde, además, que se debe pedir la 'baja' en las centrales de riesgo previo al trámite para adquirir la tarjeta de crédito.

Otras opciones

Aunque las ya mencionadas son las más recomendables, los llamados 'reportados' cuentan con otras alternativas.



Una de ellas consiste en adquirir una tarjeta adicional o una amparadas a través de ciertos bancos. Estas, básicamente, son productos financieros contratados por un titular de tarjeta de crédito que cede parte de su línea de crédito a una persona que por sí sola no podría acceder a una tarjeta de crédito tradicional por no cumplir con los requisitos exigidos.



También hay cooperativas que ofrecen líneas de tarjetas de crédito de fácil acceso a personas que no cumplen con los requisitos para obtener una tarjeta tradicional como principal o personas económicamente dependientes de entre 15 y 65 años de edad.



En cualquier caso, se recomienda leer atentamente las condiciones, la 'letra menuda', pues la idea es no adquirir más deudas de las actuales.



ELTIEMPO.COM