¿Cómo acceder al subsidio concurrente para comprar vivienda?

El subsidio de vivienda de caja de compensación es un aporte económico que se le otorga a beneficiarios para que estos pueda adquirir, construir o mejorar una vivienda.



Sin embargo, este apoyo solo está destinado para personas afiliadas y que además tengan ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv).



Tenga en cuenta los siguientes requisitos para acceder al subsidio de concurrencia.



Primero, estar afiliado a una caja de compensación familiar y no contar con una casa propia, por el contrario debe estar en búsqueda de comprar una vivienda de interés social.



Estas son aquellas que tienen un valor de hasta 150 (smmlv), es decir aproximadamente 136 millones de pesos colombianos.



Segundo, las personas o familias que deseen acceder al subsidio tendrán que asegurarse de que ninguno tenga una propiedad, es decir, no solo el afiliado sino cada uno de los integrantes del grupo familiar.



Además de esto, no pueden tener ni ser beneficiarios de algún otro subsidio de vivienda.

Con la entrega de subsidios de vivienda de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, @comfaboy, 30 familias de esta región se benefician, el subsidio fue entregado por la ministra @AliciaArango pic.twitter.com/Vsxntlfg50 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) February 22, 2019

Tercero, para realizar la solicitud del apoyo económico debe dirigirse o acercarse a la caja de compensación familiar a la cual se encuentre afiliado.

Allí podrá realizar el trámite.



Luego de esto, se radicará la solicitud, por lo que la caja de compensación será responsable del subsidio de concurrencia, y así mismo de entregarle y efectuar dicho apoyo económico.

Gran satisfacción conocer a María Nelly Aranzazo y Jorge Martínez, miembros de familias beneficiarias del subsidio de concurrencia para la compra de vivienda. Ellos serán propietarios pagando menos que como arrendatarios. Eso es Equidad #ArmeniaConstruye pic.twitter.com/2gP2KjIiQu — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 2, 2019

De esta manera, usted sabrá que accedió correctamente para ser un nuevo beneficiario del aporte.



Una vez que usted esté confirmado como integrante del subsidio podrá dirigirse ante el establecimiento de crédito que prefiera o ante el Fondo Nacional del Ahorro.



Recuerde que según el decreto 1730 de 1991 “los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial”.

