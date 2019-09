Así puede acceder al doble subsidio para comprar vivienda en el país

A partir de agosto, las familias que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales -unos 1’656.232 pesos- cuentan con más recursos, vía subsidios, para comprar viviendas de interés social (VIS), para lo cual el Gobierno puso en marcha el ‘subsidio de concurrencia’, con el que las familias se podrán beneficiar tanto del subsidio de las cajas de compensación y el de MiCasaYa, al mismo tiempo.

Dicha concurrencia de auxilios suma hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), es decir, algo más de 41 millones de pesos, con lo que de paso, se busca impulsar la compra de VIS a los hogares afiliados a las cajas.



De hecho el Gobierno ya entregó la semana pasada el primero de estos 'subsidios de concurrencia' a un beneficiario de Apartadó.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Adriana Guillén Arango, destacó que con esta medida “los trabajadores colombianos tendrán más recursos y podrán lograr fácilmente el cierre financiero para adquirir su casa o apartamento”. Aquí, precisamente, es donde se está presentando el ‘cuello de botella’ y por eso la medida sería clave.



Sobre el tema, el Subdirector Jurídico y Secretario General de la caja de compensación Cafam, Ricardo Andrés Urrutia García, agregó que las implicaciones que tendrá este plan serán más favorables para el comprador, ya que contarán con mayores recursos para completar el valor de la casas o el apartamento; además, será determinante para mover la demanda, porque el mercado tendrá una mayor cantidad de personas con recursos, en este caso, para adquirir VIS. De esta manera, se impulsará el mercado, algo resentido según los recientes indicadores.



Al respecto, la Superintendente del Subsidio Familiar, Paola Andrea Meneses Mosquera, señaló que “como brazo extendido de la política social del Gobierno, las cajas ejercen una actividad complementaria en materia de subsidio de vivienda, lo que se evidencia en el incremento que se ha presentado en el número y en el monto de los auxilios otorgados en los últimos años, con un impacto adicional: el reconocimiento del subsidio a los hogares unipersonales”.

Requisitos para el subsidio del Gobierno

Aquí, la entidad encargada es el Fondo Nacional de Vivienda, y para que la familia pueda obtener este beneficio, el hogar debe cumplir con lo siguiente:



1. Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.



2. No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior cobija los

subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el antiguo Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana (Inurbe), la antigua Caja Agraria, el Banco Agrario, Focafé, las cajas de compensación familiar y por el Forec hoy en liquidación.



3. En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros del hogar debe ser propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular.



4. En la parte de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo, y ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de postular.



5. En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo y alguno de los miembros del hogar debe ser propietario del terreno en el que se pretende construir.



6. Quienes quieran acceder a este subsidio tienen que hacer aportes representados en ahorro, para acumular los recursos que se necesita para la construcción, mejoramiento o adquisición de una vivienda de interés social.

Subsidio de las cajas



En estas entidades, las personas deben tener en cuenta aspectos como los siguientes:



1. No ser propietario, de vivienda.



2. Tener un hogar conformado.



3. Estar afilado a una caja de compensación familiar.



4. Tener ingresos menores a cuatro salarios mínimos mensuales.



5. No haber sido beneficiado.