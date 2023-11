Comenzó giro de Renta Ciudadana: familias sin cuenta recibirán mensaje para el retiro

Más de 500 mil familias recibieron la transferencia del giro de Renta Ciudadana, un programa de Prosperidad Social que busca garantizar la seguridad alimentaria en los hogares en condición de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad.



También espera contribuir a un sustento digno que, además de permitir superar el hambre, facilite acceso a los derechos fundamentales de educación y salud.



"Desde Prosperidad Social le seguimos cumpliendo a los colombianos. Hoy más de 500,000 familias ya cuentan con su transferencia en las cuentas de banco agrario y la pueden retirar cuando deseen", dijo una portavoz de Renta Ciudadana.

¿Qué pasa con los beneficiarios sin cuenta de banco?

Prosperidad social recuerda a las familias beneficiarias que no estan bancarizadas que en los próximos días recibirán un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar en la que deben presentarse para realizar el retiro.



"Desde el Gobierno Nacional hemos destinado más de un billón de pesos para ayudar a 2.4 millones de familias en este cuarto ciclo de tránsito a renta ciudadana", añadió Prosperidad Social.



Según explica la entidad para esta cuarta fase se tendrá en cuenta a las familias que se inscribieron en las convocatorias realizadas en 2021 y 2022, y las familias indígenas de la tercera fase de Familias en Acción que superen los procesos de validación que aplica Prosperidad Social.

¿Cómo se harán los pagos?

Los giros se realizan cada dos meses, hay prioridad para los hogares con madres cabeza de hogar con niños, niñas o adolescentes a su cargo. Asimismo dependiendo de la prioridad, que está clasificada en 'muy alta', 'alta' y 'demás municipios'.



El giro más bajo corresponde a 60 mil pesos y el más alto a un millón.



Para asignar los montos de la transferencia, la entidad tiene en cuenta los siguientes ítems:



1. La clasificación del hogar en la encuesta Sisbén IV.



2. Número de niños, niñas y adolescentes de la familia.



3. La prioridad del municipio donde se registró la familia.



4. Características poblacionales (que sea hogar víctima de desplazamiento o perteneciente a una comunidad indígena).



5. Cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación.

¿Puede suspenderse el retiro?

Las familias que no cuenten con un registro en Sisbén IV en estado activo o excedan la clasificación de C18 serán suspendidos (no aplica para hogares indígenas).



Prosperidad Social realizará cruces con registros administrativos para determinar el ingreso per cápita del hogar Sisbén. Si se determina que el hogar tiene los ingresos correspondientes a clase media o alta, será suspendido por mejora de las condiciones socioeconómicas.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

