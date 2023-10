Silencio de Colpensiones ante denuncias de demoras, despidos y supuestos sobrecostos

A los ya conocidos retrasos en 71.402 casos por decidir prestaciones económicas en Colpensiones, así como el retiro de funcionarios con experiencia técnica específica, se suma una denuncia de un presunto incremento injustificado de valores de contratos por prestación de servicios en la entidad presidida por el exsenador Jaime Dussán. Los usuarios insisten en demoras para solucionar sus situaciones frente a la entidad.



(Vea también: Colpensiones: hay alerta por retrasos en trámites debido a la salida de funcionarios).

La entidad, que de acuerdo con diversas denuncias, ha tenido en seis meses el despido de por lo menos 110 personas, entre ellas cargos técnicos y directivos, estaría frente a “una grave congestión y retraso para la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo la Procuraduría General de la Nación que hizo el seguimiento para determinar las causas de la desvinculación.



De hecho, la oficina de Talento Humano de Colpensiones informó, el pasado 1.º de septiembre de 2023, que había liquidado en la nómina de servidores públicos por concepto de indemnizaciones un rubro de $ 1.226’061.008 pesos.

¿De qué se trata la denuncia?

A través de su cuenta de X, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, informó que podría existir una inflación de precios injustificada en contratos de prestación de servicios comparados con los mismos cargos en años anteriores, llegando a presentar un incremento de hasta el 75 por ciento.

#ATENCION | Colpensiones ha licitado en 2023 la prestación de servicios cuyos contratos de años anteriores tendrían un costo mucho mayor.



¿Se están incrementando de manera injustificada los valores de contratos de Colpensiones por los mismos servicios?



Abro hilo pic.twitter.com/aeASFXiz7o — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 2, 2023

“La situación en Colpensiones es sumamente grave. Primero, contratan servicios que en años anteriores se han contratado por muchísimo menos, causando una dilapidación de los recursos que termina con sobrecostos y, sobre todo, la contratación de muchas personas con fines políticos”, declaró la senadora en charla con este medio.



La denuncia se basa en el incremento para 2023 del contrato del servicio de Contact Center de casi el 75 por ciento frente al 2020. Además del precio, hay otras diferencias entre ambos contratos, tales como la duración de estos (25 meses en 2020, 26 en 2023); del mismo modo, la descripción del servicio es más reducida este año frente a como lo fue en 2020.

4. La información de SECOP parece indicar que los servicios que debe prestar el contratista según la licitación del 2023 son menos que los que debía prestar el contratista según el contrato de 2020.



¿No debería entonces ser un contrato más barato? pic.twitter.com/TFttrRR84c — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 2, 2023

¿Qué dicen los usuarios?

Facebook Twitter Linkedin

Según informe con corte al 31 de agosto, en Colpensiones son 71.402 casos pendientes por decidir, de los cuales 18.385 se encuentran con términos vencidos. Foto: istock

En el caso de los usuarios, Óscar Alférez le contó a este diario que lleva dos años y medio en busca de la validación por parte de Colpensiones de seis semanas ya cotizadas. La última solución presentada por la entidad consistía en que, dado el no pago de estas semanas por su banco, fuese el usuario quien efectuara el desembolso.



“Dicen que cada respuesta de Colpensiones demora dos meses, pero son hábiles, por lo que terminan siendo tres meses. Como llevo dos años y medio, ya son ocho radicados”, señaló el usuario. “Pienso que el Gobierno debe corregir mucho porque el servicio de Colpensiones no es bueno; sí hay gente que se esmera, pero hay muy poco personal y hace falta tecnología”, sentenció.



Al preguntarle del estado de su caso, dijo que el plazo de su trámite era originalmente de 60 días y que al acudir a la sede de la entidad tras el vencimiento de ese plazo, le explican que son días hábiles, por lo que serían en realidad 90 días calendario.



A pesar de esta situación, considera que las reformas que se saquen adelante en el Congreso deben ser considerando el bienestar del grueso de la sociedad, que no registra más de cuatro salarios mínimos. “Hay mucha gente de más de 65 años que por alguna razón no pudo trabajar ni cumplir; le pueden dar un auxilio a esa persona con el mismo dinero que se le daría a una persona que gana 10 millones y no lo necesita realmente”, concluyó el cotizante.

Ante la situación, EL TIEMPO consultó a la entidad la situación al interior de los trabajadores, las denuncias de los sobrecostos y las respuestas para los usuarios, pero la Administradora Colombiana de Pensiones y su presidente han dicho que no se pronunciarán.



SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO