Colombia Mayor: ¿qué pasa si no alcanzó a retirar el subsidio en la fecha estipulada?

el presidente Gustavo Petro anunció que se incrementará el apoyo a los adultos mayores en condición de pobreza extrema y sin pensión en el programa Colombia Mayor. Este pasará de $80.000 pesos a $225.000 al mes y se efectuará a partir del quinto ciclo de pago que será en el mes de junio de este año. Los beneficiados son 500 mil personas. En el Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena,

¿De qué se trata Colombia Mayor?

El programa desarrollado por el Departamento de Prosperidad Social busca ayudar a los adultos mayores a través de subsidios económicos para mejorar su condición. Estos pagos se giran directamente al beneficiario, por medio de los operadores de pagos determinados.

La entidad comparte que los ciclos se realizan mensualmente. Para recibir el auxilio, los criterios son ser adulto mayor, que no dependa económicamente de nadie, tener el Sisbén, ser colombiano y haber residido durante los últimos diez años en el territorio nacional.

Colombia Mayor es un programa de subsidios para adultos mayores.

¿Qué pasa si no alcanzó a retirar el subsidio en la fecha estipulada?

Según el DPS, el segundo ciclo de pago inició el pasado jueves de 7 de marzo y terminó el 20 del mismo mes, este fue enviado para beneficiar a 1.673.911 personas mayores en el territorio. Aunque el aumento anunciado aún no entra en vigencia, en Bogotá, los beneficiarios recibirán, adicionalmente, $ 50.000 pesos, gracias al convenio de cofinanciación con la Alcaldía Mayor.

Para cobrar el subsidio, los adultos mayores deben hacerlo a través del operador de pago definido. Estos se hacen en los puntos SuperGIROS autorizados en todo el país.

El Departamento de Prosperidad social explica en el sitio oficial que el recurso estará disponible para reclamar durante 10 días hábiles. Entonces, si recibe el mensaje en su móvil que confirma el abono, debe acercarse lo más pronto antes de la fecha estipulada. Para conocer los puntos de entrega, puede ingresar directamente a la página del programa.

Si pasaron los días y no lo hizo, este será congelado y se desembolsará en la próxima jornada. Sin embargo, existen consecuencias de no hacerlo durante varios meses. De acuerdo con el DPS, un motivo para perder el subsidio es no realizar el cobro consecutivo.

Si deja de cumplir los requisitos como, "no cobro consecutivo de subsidios programados en cuatro giros (dos giros para los municipios de pago bimestral)".

Otras causales para perder el beneficio

Algunas de las causas para dejar de recibir el incentivo son la muerte del beneficiario, comprobación de falsedad suministrada al momento de inscribirse, percibir otro subsidio de la vejez o algún ingreso superior, el cobro no consecutivo de los pagos y traslado a otro municipio o distrito.

