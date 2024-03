Beneficiario de Colombia Mayor, este es el otro método para cobrar el giro de $ 80 mil

Colombia Mayor tendrá un ajuste en las próximas semanas del El programatendrá un ajuste en las próximas semanas del monto que reciben los más de 1,6 millones de colombianos beneficiados . Mientras ello se formaliza, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) desarrolla los pagos de $ 80 mil mediante dos métodos.

¿Cómo se puede recibir pago de Colombia Mayor sin ir al punto de giros?

Colombia Mayor consiste en una transferencia económica para aquellos colombianos que, en su vejez, están "desamparados, no cuentan con una pensión o viven en pobreza extrema".

Colombia Mayor es un programa de ayudas monetarias para personas durante su vejez. Foto:iStock

El DPS les recordó a los beneficiarios que, si cumplen con una condición, pueden recibir el giro sin necesidad de desplazarse hasta la entidad bancaria. Se trata de la opción a domicilio.

"Las personas de más de 90 años pueden recibir su pago a domicilio, siempre y cuando lo acepten", aseguró la entidad. "Con una cita previa, el operador del pago coordina la entrega del incentivo", agregó.

Para estos casos, SuperGIROS se encarga de comunicarse con cada uno de los adultos mayores de 90 años para informarles cómo y cuándo pueden ir hasta su hogar con tal de entregarles el pago del subsidio.

El pago a domicilio también puede emplearse con los beneficiarios que tienen quebrantos de salud o movilidad de reducida. Eso sí, es necesario que se le informe a la Alcaldía del municipio en donde vive el adulto mayor con tal de hacer la solicitud a los organismos competentes.

En cambio, los menores de 90 años sí tienen que acercarse a alguno de los 27.000 puntos de SuperGIROS, donde deben presentar su cédula para corroborar los datos y, así, recibir el dinero.

Lo que puede pasar si no reclama el pago de Colombia Mayor

Colombia Mayor hace pagos de $ 80 mil para los beneficiarios. El pago es de $ 130 mil solo para quienes viven en Bogotá. Foto:Fotomontaje a partir de imágenes de iStock y Prosperidad Social

No cobrar el pago por cuatro ciclos consecutivos es casual de perdida del subsidio. Si por algún motivo no reclama un giro, deberá estar atento al siguiente y no dejar que se acumulen cuatro porque lo pueden expulsar del programa.

Además de esta causal, puede perder el beneficio por:

Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.

Percibir una pensión.

Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad o bien en cuantía superior a medio salario mínimo legal vigente.

Percibir otro subsidio a la vejez en dinero que sumado con el del Programa de Protección Social al Adulto Mayor sea superior a medio salario mínimo legal vigente (650 mil pesos para 2024) otorgado por alguna entidad pública.

Mendicidad comprobada como actividad productiva.

Traslado a otro municipio o distrito.

El llamado de Prosperidad Social a beneficiarios de Colombia Mayor

Los adultos mayores desamparados reciben un auxilio directo monetario, a través del programa Colombia Mayor. Foto:Archivo / EL TIEMPO

Prosperidad Social estará comunicándose con los adultos mayores del programa desde marzo de este 2024 para solicitarles una actualización de datos. "No deben entregar datos personales, solo datos de contacto", reiteraron para evitar que caigan en estafas telefónicas.

Si tiene alguna pregunta del programa, además de ir a la Alcaldía, puede llamar a las líneas de Prosperidad Social: a nivel nacional en el 018000951100 y en Bogotá en el 6013791088.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS