Colombia Mayor empieza tercer ciclo de pagos para 1,6 millones de personas: fechas, monto y cómo cobrarlo

Colombia Mayor, el programa de subsidios para los adultos mayores, anunció las fechas del tercer ciclo de pagos de este 2024. El giro, enfocado para apoyar el sustento de los beneficiarios durante la vejez, se podrá cobrar durante 16 días.

El tercer pago cobijará a 1'633.264 personas, quienes han cumplido con los criterios para permanecer en el programa. Entre ellos, se repartirán 140.905 millones de pesos que ha destinado el Gobierno Nacional, según informó el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

¿Cuándo pagan el tercer ciclo de Colombia Mayor?

El tercer ciclo de Colombia Mayor se paga entre el 4 y 20 de abril. Si el beneficiario no retira el dinero, se acumulará para el siguiente. No obstante, no cobrar cuatro pagos consecutivos es causal de ser expulsado del programa.

Monto de pago del tercer ciclo de Colombia Mayor

"Recibirán 80.000 pesos. En el caso de Bogotá, recibirán 130.000 pesos, ya que tenemos una cofinanciación de 50.000 pesos por parte de la Alcaldía Mayor", reiteró Yohanna Cubillos, directora de transferencias monetarias de Prosperidad Social.

Los 80.000 pesos se ajustarán para el segundo semestre de 2024 y subirán a 225.000 pesos solo para un grupo de beneficiarios, a partir de lo anunciado por el presidente Gustavo Petro y el DPS.

¿Cómo cobrar el pago de Colombia Mayor?

A los celulares de los beneficiarios llegará un mensaje de texto para avisarles del pago. En la fecha señalada, deberán acercarse a algún punto SuperGIROS, identificarse con su cédula de ciudadanía y solicitar el dinero.

Prosperidad Social les recuerda a los beneficiarios la necesidad de que cuenten los billetes en el cajero y soliciten la tirilla de pago para evitar malentendidos. En el cajero, no tienen que comprar productos ni mucho menos pagar un costo adicional para reclamar el giro.

Los adultos mayores de 90 años pueden recibir el pago a domicilio. Para estos casos, SuperGIROS se contacta directamente y les explica cuándo y cómo se hará la entrega del dinero.

Actualizar datos de Colombia Mayor

Además, todos los participantes del programa están siendo contactados por el DPS vía telefónica para una actualización de datos. Únicamente los asesores verifican si el celular del beneficiario sigue vigente. No brinde información sensible o personal porque podría tratarse de inescrupulosos.

Si cambió de número de celular y no ha reportado a Colombia Mayor, puede comunicarse a las siguientes líneas:

Bogotá: 601 3791088.

Resto de Colombia: 018000 951100.

¿Cómo inscribirse a Colombia Mayor?

El trámite se hace directamente con la Alcaldía de su municipio. No caiga en intermediarios o engaños que prometen incluirlo en el programa.

A la Alcaldía, debe presentarse con su cédula de ciudadanía y seguir los pasos que le indiquen los funcionarios. Tenga presente que los requisitos son:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez años en Colombia.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

No contar con rentas o ingresos suficientes para subsistir.

Estar registrado en el Sisbén IV, en los grupos A, B o C1.

En caso de tener alguna duda, puede acercarse a la Alcaldía.

