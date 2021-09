Colombia, entre los peores países para pensionarse

Colombia se mantuvo por segundo año consecutivo en la misma posición del Índice Global de Retiro de Natixis Investment Managers (GRI), que mide los países donde es mejor jubilarse. Quedó en el puesto 40 de los 44 países analizados, es decir, entre los cinco últimos del listado.



A nivel global, lideran el ranking Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos y en la región los mejores países para pensionarse son Chile, que quedó en el puesto 34: seguido de México en el 37; y Colombia en el 40. Por detrás, Brasil se situó en el lugar 43.



En el estudio se menciona que la pandemia es uno de los factores a tener en cuenta cuando se habla de las condiciones de la jubilación. Además, se plantean algunas de las perspectivas sobre cómo la longevidad de la población puede afectar la jubilación.



”Es casi inevitable que los individuos tengan que prolongar su segunda fase de trabajo a medida que la longevidad siga aumentando. De hecho, la tasa de actividad de los mayores de 65 años no ha dejado de aumentar a lo largo de los años”, comentó José Luis León, director de Natixis Investment Managers para Colombia y Perú.

Factores que se tuvieron en cuenta:

Para los resultados de este listado se tuvieron en cuenta 19 indicadores de rendimiento, agrupados en cuatro subíndices temáticos:



1. Salud que corresponde a la esperanza de vida, gasto en salud per cápita, salud no asegurada y gasto en salud.



2. Finanzas en retiro que corresponde al dinero destinado para la dependencia económica de la tercera edad, los préstamos bancarios improductivos, la inflación, los tipos de intereses, la presión fiscal, los factores que afecten la economía nacional por la gobernabilidad y la deuda pública.



3. Bienestar material entendido como la igualdad de ingresos entre grupos poblacionales, los ingresos per cápita y las tasas de desempleo para la tercera edad.



4. Calidad de vida identificando dentro de ella la felicidad de la población en retiro, la calidad del aire, el acceso a agua y servicios de saneamiento, la biodiversidad y los factores ambientales del entorno.



