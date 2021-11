Becados de Colfuturo logran ingresos 48 % más altos que otros profesionales

Los profesionales que obtienen una beca de Colfuturo para realizar estudios de posgrado y especializaciones en el exterior tienen la opción de incrementar sus ingresos en un 47,6 por ciento más frente a quienes no reciben este tipo de apoyo, mientras que, por cada peso invertido por la entidad, el país obtiene un beneficio de 1,65 pesos, según lo revela un análisis realizado por la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría (CNC).



Otro de los hallazgos del estudio indica que gracias al Programa Crédito Beca (PCB) los beneficiados tienen más días cotizados al Sistema de Seguridad Social, trabajan en empresas más grandes y tienen una probabilidad más alta de vincularse al sector público y a la academia, que aquellos que no fueron seleccionados.



Dichos resultados se encontraron luego de evaluar las respuestas de 2.859 personas encuestadas, de las cuales 74 por ciento eran profesionales seleccionados al crédito beca, y el 26 por ciento restante que no fueron elegidos. El estudio analizó elementos cuantitativos y cualitativos, para evaluar el impacto del programa y para cuantificar su retorno social desde su creación.



También se efectuaron 10 grupos focales en las principales ciudades del país y 50 entrevistas a profundidad a profesionales (seleccionados y no), funcionarios públicos, diplomáticos y empresarios.



Según los investigadores, la rentabilidad social del PCB es del 19 por ciento (tasa interna de retorno social), representada en mayores ingresos PD., remesas e ingresos fiscales.



La encuesta también determinó que 77 de cada 100 consultados por Uniandes y el CNC cree que el apoyo económico que ofrece dicho programa es suficiente para financiar sus programas de estudio, el 87 afirma que el proceso de selección es transparente y el 98 cree que Colfuturo cumple con las fechas para hacer los desembolsos.



"La Fundación ha cumplido con su objetivo original de apoyar la educación posgradual de excelencia de profesionales colombianos a través de un programa sostenible en el largo plazo, resultado que no sería posible sin el apoyo del Estado y la empresa privada, y de los beneficiarios que durante estos años han confiado en la fundación y han cumplido con el pago de la parte del apoyo que no es beca”, explicó Jerónimo Castro, su director.



Colfuturo se creó hace tres décadas y, desde entonces, Desde hace 30 años, su misión ha sido contribuir a la formación de posgrados de alta calidad y a la generación de un mejor capital humano para el desarrollo de Colombia. Los resultados del estudio muestran, además, que los objetivos que los fundadores de Colfuturo tenían en 1991 cuando crearon la institución, se cumplieron.