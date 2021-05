Así puede cobrar Ingreso Solidario y Familias en Acción por SuperGIROS

El programa de Ingreso Solidario es un apoyo económico que entrega el Gobierno Nacional a familias en situación de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.



Según cifras oficiales, tres millones de hogares se benefician de este programa en el país. En este mes de mayo se hace el desembolso del giro 14.

De la misma forma, el Departamento de Prosperidad Social anunció que desde el 7 de mayo y hasta el próximo 31 de mayo de 2021 se lleva a cabo el pago del segundo ciclo de Familias en Acción.



Las personas que tengan alguna cuenta de ahorros en los bancos aliados de los programas podrán recibir el pago en la misma y se les notificará que se realizó el abono a través de un mensaje de texto en su celular.



Sin embargo, quienes no estén bancarizados, podrán verificar los subsidios y cobrarlos a través de SuperGIROS. Acá le explicamos cómo puede hacerlo:



• Ingrese a la página www.supergiros.com.co/consulta-pago-nomina/



• Para consultar si es beneficiario, le pedirán ingresar algunos datos personales como su tipo de identificación y número del documento.



• Después, deberá validar que no es un 'bot', dando clic en la casilla que dice 'No soy un robot' .



• Para continuar, le pedirán que acepte las condiciones establecidas en la Política de tratamiento de datos personales de la entidad.



• Por último, haga clic en enviar y sepa si es beneficiario del subsidio.



En caso de que pueda cobrarlo, SuperGIROS tiene habilitado en esa misma página un directorio de puntos habilitados para el pago. Solo debe elegir el departamento y municipio en el que vive.



Ahí le aparecerán las direcciones de los puntos de pago y los nombres de las agencias habilitadas. Usted puede dirigirse a la más cercana.



La entidad le recuerda y sugiere no ingresar sus datos en sitios no oficiales, no compartir su identificación con terceros y en caso de algún problema, utilizar el canal virtual habilitado en la página o contactarse al 01800 413 767.



EL TIEMPO