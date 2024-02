CNSC tiene convocatoria de trabajo con más de 1.500 vacantes: vea fechas e inscripción

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) dispuso de la convocatoria de empleo Nación 6, mediante la cual se buscan suplir 1.555 vacantes de carrera administrativa en distintas entidades, como el Ministerio de Educación, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería, el Instituto Caro y Cuervo, entre otros.

Los colombianos interesados podrán inscribirse al proceso, ya sea para ascender o ingresar como trabajadores a alguna de las 18 entidades nacionales.

CNSC, convocatoria de empleo 2024: perfiles

Según el consolidado de la CNSC, de las 1.555 vacantes se buscan a:

- 19 nivel asesor.

- 991 nivel profesional.

- 291 nivel técnico.

- 254 nivel asistente.

La convocatoria del CNSC abarca distintas entidades de orden nacional.

Las entidades que hacen parte de la convocatoria laboral son:

- Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- Agencia Nacional de Minería.

- Archivo General de la Nación.

- Comisión de Regulación de Agua.

- Comisión de Regulación de Comunicaciones.

- Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

- Instituto Caro y Cuervo.

- Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

- Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex.

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes.

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

- Instituto Nacional de Metrologia de Colombia.

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- Ministerio de Educación Nacional.

- Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

- Ministerio del Deporte.

- Servicio Geológico Colombiano.

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones..

El número de vacantes varía según la entidad y el departamento. Por ejemplo, en Bogotá hay disponibles 1.031, mientras que Tolima están abiertos 29 puestos.

Requisitos para la convocatoria de empleo CNSC

Los aspirantes de la convocatoria del CNSC deben ser colombianos.

A nivel general, los aspirantes que deseen participar en el proceso de selección abierto deben cumplir con estas condiciones:

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.

2. Registrarse en el SIMO.

3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.

4. Presentar en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para el proceso de selección, trascritos por la entidad en la correspondiente OPEC.

5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso.

6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en la correspondiente OPEC.

7. No encontrarse incurso en causales de orden constitucional y/o legal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse.

8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse.

Si el aspirante es de la modalidad ascenso, se le exige:

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.

2. Registrarse en el SIMO.

3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.

4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección.

5. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección.

6. Inscribirse en un empleo que represente “Ascenso” en términos del Nivel Jerárquico y/o grado y/o salario.

7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en la correspondiente OPEC.

8. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse.

9. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse.

Son 1.555 vacantes de empleo que dispuso la CNSC.

Puede ampliar otros detalles revisando los términos de la entidad a la que desea aplicar, los cuales están publicados en la página oficial del CNSC.

Convocatoria del CNSC: fechas de inscripción y pagos

La inscripción a la convocatoria se hace en plataforma SIMO, allí podrá revisar cada uno de los puestos disponibles y los requisitos académicos y profesionales.

Plataforma del SIMO, en la que están las distintas vacantes de las entidades.

Las fechas para las inscripciones y el pago de derechos de participación son:

- 19 al 25 de febrero para la modalidad ascenso, es decir, los servidores de carrera.

- 1.° al 31 de marzo para la modalidad de ingreso o aquellos colombianos que desean ser servidores de carrera.

El pago de los derechos de participación es de $ 65.000 para el nivel asesor y profesional y de $4 3.350 para el nivel técnico y asistencial.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS