El fondo de emergencia de ahorro sirve para atender los gastos urgentes que surgen de una manera repentina sin tener que acudir al crédito y evita que los imprevistos se conviertan en un obstáculo para cumplir las metas financieras para las que se está ahorrando.

De acuerdo con los expertos, según su presupuesto es importante que defina mes a mes cuánto de su salario destinará para el ahorro y la creación de ese fondo.



Lo ideal sería guardar al menos el 10 por ciento de sus ingresos mensuales y de esta forma se tardaría entre 32 y 48 meses en conformar un fondo fuerte que además se apoyará en los ingresos extras como bonificaciones o primas para ser un recurso que responda a emergencias.



Como ese dinero debe estar disponible para atender los imprevistos, lo ideal es que esté guardado en un fondo de inversión de bajo riesgo que no le exija un periodo de permanencia, o también puede dejarlo en un bolsillo aparte o en una cuenta de ahorros que no mueva con regularidad.



La principal recomendación es evitar que ese fondo de emergencias esté en efectivo, pues si no tiene el hábito del ahorro, podría gastarlo.



Si tiene ese dinero en un producto financiero puede obtener una mejor rentabilidad con el tiempo.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com.

Más noticias