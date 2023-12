Tome nota de estos consejos para ahorrar dinero durante el año 2024: invierta su prima

Llegó Navidad, una de las épocas favoritas de las personas en todo el mundo. Gracias a la tradición que viene desde el imperio romano, se celebran estas fechas dando regalos a nuestros seres queridos, de manera que los gastos aumentan. Por esta razón, le brindamos algunas claves para ahorrar dinero e iniciar el año 2024 con inteligencia financiera.



Según María Fernanda Villamil, con el cargo de people operations partner latam de SumUp, una empresa de servicios financieros, existen diversas maneras de usar la prima que algunas personas reciben durante estas fechas.



Conforme con lo que informó Villamil, citada por el periódico económico Portafolio, el ahorro se puede centrar en la inversión, esta determina aspectos enfocados en el consumo, la compra de regalos y dinero destinado para las vacaciones.



"En lo que respecta al ahorro, este monto salarial extra podría ser guardado con el propósito de crear un fondo para alcanzar objetivos futuros, como cursar una maestría, tomar un curso específico, adquirir una vivienda, un vehículo, o cualquier otro propósito. Sin embargo, la idea principal es enfocarse en el uso de la prima para la inversión, permitiendo que esta genere rendimientos y aumente su valor con el tiempo", mencionó Villamil.

Foto:

Le contamos de qué manera puede ahorrar la prima que recibe durante esta época navideña.

1. Inversión en CDT

Invierta en un Certificado de Depósito a Término (CDT). Según la página oficial de BBVA Colombia, es una inversión que se realiza a un plazo determinado y con el cual usted tiene rentabilidad a una tasa de interés fija.



Después, puede usar estos rendimientos una vez termine el plazo pactado, y así obtener las ganancias de dicha inversión, reflejado en ahorro.



2. Planificación tributaria

Este punto radica principalmente en pensar en la tranquilidad conforme a su futuro cercano.



Por lo que puede destinar cierto porcentaje de su prima para responder ante las necesidades que van directamente enfocados en los fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC, como lo son los créditos hipotecarios o cuotas de vivienda, declaración de renta, etc.

3. Planifique las compras navideñas

Con el propósito de que usted utilice de una manera correcta la prima en la compra de los regalos para Navidad, cree un presupuesto detallado de los productos que desea adquirir.



Además, vea como una opción comparar valores y descuentos en diferentes lugares y a la hora de pagarlos utilice métodos de pago responsables.

4. Utilice de manera consciente sus tarjetas de crédito

No se puede negar el hecho de que para esta temporada usted quiera realizar más compras de lo habitual, por lo que, es normal que algunas veces no le alcance el dinero.



De manera que, usted cree que la solución es utilizar su tarjeta de crédito y asumir que pagará con el tiempo, es este sentido, se recomienda que primero identifique cuál es su historial crediticio, sus ingresos, y además, las posibilidades reales que tiene para afrontar este tipo de deudas.

5. Intente dejar al día sus deudas

Es usual que las deudas quiten un poco la tranquilidad personal, por lo que usted debe ser consciente de que si le llega una prima, esta podría ayudarle a saldar algunos dolores de cabeza que esta situación genera.



Por lo que, es prudente que destine cierto porcentaje para responder y abonar a este tipo de obligaciones.



Recomendaciones para no gastar más de la cuenta:

Además, puede tener presente las siguientes recomendaciones para no gastar más de la cuenta, según la institución financiera Juancho te presta.

Foto: iStock

1. Determine un presupuesto

Antes de hacer sus compras, usted debe crear un presupuesto real, en el cual tenga en cuenta sus ingresos y sus gastos fijos.



Esto se hace con el propósito de tener un límite claro frente a lo que se puede gastar y lo que puede ahorrar.

2. Evite las compras por impulso

Hay que reconocer que en esta temporada, algunas tiendas ofrecen muy buenos descuentos, por lo que se cree que adquirir ciertos artículos podría ser mejor. No obstante, cuando no se tiene una conciencia financiera adecuada frente al espectro de comprar, esta acción se puede salir de control.



Por lo que, es importante que usted controle sus impulsos y determine realmente si son necesarios estos elementos que cree que puede comprar.



No olvide priorizar sus necesidades básicas para que con el tiempo no se vean afectadas por el factor económico.



3. Revise los gastos hormiga

Priorice sus recursos y realice una lista de los gastos significativos. Durante esta época, uno de los gastos más frecuentes son los regalos de la Navidad, la ropa, los zapatos, las vacaciones, entre otros elementos.



Sin embargo, revise como puede simplificar y desacumular algunos de ellos, esto le permitirá tener un control sobre sus finanzas y la economía que circula en su hogar.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

