Antiguos clientes de banca personal del Citibank migran a Colpatria

A partir del viernes 1 de noviembre, los antiguos clientes de banca de consumo y pymes del Citibank serán migrados a la plataforma tecnológica y transaccional del Banco Colpatria, entidad que en enero del 2018 se quedó con estos dos negocios de la entidad estadounidense en Colombia.

Hasta ahora, y como parte del acuerdo entre las dos entidades, dichos clientes seguían utilizando las plataformas del Citibank para sus transacciones, mientras en Colpatria se realizaban los ajustes necesarios para incorporarlos a su portafolio que sumará en total unos 4 millones de clientes.



"Desde el 1 de noviembre todos los pagos y transferencias se deben dirigir como banco destinatario a Scotiabank Colpatria o Colpatria, ya no se usará el nombre ni el código de Citibank", indicaron las directivas de Colpatria, hoy controlado por el banco canadiense Scotiabank.



En consecuencia, indicaron que los antiguos clientes del Citibank podrán experimentar algunas intermitencias en la prestación de algunos servicios durante este fin de semana, que incluye el festivo del lunes 4 de noviembre.



Como parte de su compromiso por prestar un buen servicio y evitar inconvenientes a sus nuevos clientes, las directivas vienen informando sobre la migración hacia las plataformas del banco desde hace varios días. No obstante, recomendaron tener en cuenta lo siguiente:



1. A partir del 5 de noviembre dichos clientes que deseen hacer sus pagos a través del botón de PSE (Pagos Seguros en Línea), deben seleccionar la opción de Scotiabank Colpatria para realizar la transacción de manera exitosa. En algunas entidades financieras y/o comercios, es posible encontrarlo también bajo el nombre de Colpatria.



2. Los antiguos clientes de banca de consumo y pymes de Citibank deben registrarse en la nueva aplicación 'Banca Digital' que se ha puesto a su disposición. Los clientes de Colpatria mantendrán su usuario y contraseña.



2.Los que tengan pagos de facturas programadas entre el 1 y el 4 de noviembre deberán realizarlos a más tardar el 31 de octubre. A partir del 5 de noviembre, deben volver a programar los pagos públicos y privados en www.scotiabankcolpatria.com.



3. Las tarjetas de crédito funcionarán normalmente en establecimientos de comercio, cajeros electrónicos y otras redes y se mantiene el plástico actual. Pero quienes cambien su tarjeta por pérdida o deterioro recibirán una nueva con marca Scotiabank Colpatria. Todos los plásticos serán renovados sin costo antes de junio de 2020.



4. Desde el 1 hasta el 4 de noviembre, solo durante ese fin de semana, estos clientes podrían tener alguna limitación en sus transacciones con tarjeta débito por cuenta de posibles intermitencias, por ello es importante que los clientes planifiquen con antelación sus operaciones financieras.



5. El viernes 1 de noviembre, entre las 3:00 a.m. y las 9:00 a.m., tendrán inhabilitada su tarjeta débito para realizar pagos en establecimientos de comercio, mientras que los retiros en cajeros automáticos, máquinas depositarias y multifuncionales (pagos, cosignacion y retiros), estarán limitados desde el jueves 31 de octubre a las 9:00 p.m. hasta el viernes 1 de noviembre a las 9:00 a.m.



Por: Redacción Economía y negocios