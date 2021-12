La temporada de fin de año no solo es una de la de mayores gastos de las personas y de los hogares, también es una época en la que las personas se dejan llevar por sus impulsos debido a la Navidad, que hace olvidar, la mayoría de las veces, que los recursos no son infinitos y que, cuando se compra al debe (a crédito), esos recursos tarde o temprano se deben cancelar con intereses.



“La época de navidad es una época en la que las personas suelen perder el control de sus finanzas, ya que muchas veces se gasta más de lo presupuestado o se realizan compras innecesarias. Por esto, es importante tener claridad en lo que se puede utilizar, para que así los gastos no superen los ingresos y la economía del hogar no se vea afectada por deudas el año entrante”, explica Jamez Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate.



Por eso, no está de más tomar atenta nota de las recomendaciones de expertos para lograr un manejo equilibrado de los recursos que se tienen para esta temporada y así evitar el guayabo financiero que deja una gasto desbordado en época decembrina.

Recomendaciones clave

1. Entender la realidad financiera: los últimos meses han sido complejos para todo el mundo. Según datos de la CEPAL, el número de empleados en Latinoamérica se redujo en 25 millones, por lo que el nivel de incertidumbre económica para muchos es una realidad que llama a la reflexión y que debe ser tomada en consideración al momento de festejar. Incentivar celebraciones con regalos “hechos por uno mismo” puede ser una buena idea para que todos puedan participar.



2. Definir un presupuesto: para cuidar las finanzas es fundamental evitar gastar más de lo que se recibe, y en ese sentido, realizar un presupuesto es un excelente mecanismo para controlar el dinero y saber con claridad cuál es el monto que se puede destinar para realizar las compras en la temporada navideña.



3. Planear las compras: el comercio se está reactivando y los negocios van a crear promociones y descuentos para atraer a los compradores durante la navidad. Resulta una buena sugerencia, elaborar previamente una lista que ayude a saber la persona y qué tipo de presupuesto o si es posible el nombre del regalo que debo buscar, luego conviene comparar precios, no comprar a primera vista, ver dónde es más conveniente adquirir un producto y hacer las compras con anticipación, estos factores serán claves para comportarse de manera inteligente y ordenada.



4. Priorizar el ahorro: la pandemia dejó como enseñanza la importancia de ser precavido con las finanzas, es por esto, que se recomienda siempre reservar un monto para atender cualquier imprevisto.



“Lo ideal es que una persona pueda ahorrar mensualmente el 20 por ciento de sus ingresos. Si esto no se puede lograr, lo importante es que al menos un porcentaje sea guardado hasta tanto se pueda tener la mayor cantidad de meses de gastos fijos futuros cubiertos así como hacer un apartado para gastos imprevistos equivalente al 10% de nuestros ahorros, de manera que podamos estar preparados para cualquier contingencia.”, comenta Hernández.



5. Evitar las deudas: muchas personas suelen realizar sus compras con tarjetas de crédito, las cuales, si son mal utilizadas, pueden traer más de un dolor de cabeza.



“Recordemos que las tarjetas de crédito no son una extensión de nuestro salario, por lo que entender el pago a cuotas en las tarjetas de crédito es fundamental, ya que los intereses que se generan luego de utilizarla pueden terminar haciendo que se pague hasta dos o tres veces el valor del producto que se adquirió”, agrega el vocero de Trust Corporate.



