El 2023 no será un año fácil para los colombianos. La desaceleración de la economía, un posible incremento en la tasa de desempleo, el mayor costo del crédito y la alta inflación pueden llevar a cientos de personas a atravesar algunas dificultades, sobre todo, al momento de cumplir con sus obligaciones crediticias, lo cual puede ser normal en coyunturas difíciles, por lo que siempre será bueno anticiparse a los hechos y, de esta forma, evitar un daño en la historia crediticia.



Según Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, hoy en día proliferan empresas de 'inteligencia financiera' que ofrecen a los deudores alternativas para renegociar sus créditos con las entidades bancarias, las cuales cobran sumas exageradas por una asesoría que el propio deudor puede hacer directamente con su banco y de forma gratuita, en la medida que estos están en la obligación de fijar unas nuevas condiciones y de esta forma permitir que la persona no caiga en impagos de sus obligaciones.



"La persona solo tiene que acercarse a su banco y manifestar su intención de fijar unas nuevas condiciones de su crédito, exponer sus dificultades y la entidad debe estar en la disposición de ayudarle, pues lo que se está buscando es cuidar que menos deudores entren en mora en un año de dificultades como el presente", dijo el funcionario, al reiterar que un proceso como este no tiene ningún costo adicional para la persona.



Por su parte, Camilo Garay, vicepresidente de Consultoría de DataCrédito Experian, explica que "refinanciar un crédito es una opción viable si, aun estando al día con sus cuotas, se prevé que no se podrá seguir abonando con puntualidad las mensualidades, en este caso, se sugiere revisar las condiciones específicas de su préstamo y junto con su entidad financiera determinar qué opciones tiene para amortizar sus pagos mensualess y que estas sean más cómodas de asumir”.



Por eso desde la central de información dan cinco recomendaciones que las personas deben tener en cuenta para que ese proceso sea exitoso:



1. Porcentaje de pago: dependiendo de la entidad financiera, los montos establecidos para refinanciar pueden variar, por lo que es importante que consulte para su caso en particular qué porcentaje de la deuda ya debe estar saldada para poder solicitar una refinanciación.



2. Antigüedad: otra de las condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de solicitar una refinanciación es la antigüedad del préstamo, por lo general existen periodos de tiempo específicos para tramitar la solicitud de esta naturaleza.



3. Nuevas condiciones: cuando se hace el refinanciamiento de una deuda, hay que tener presente las condiciones bajo las cuales empezará a pagar esta nueva obligación, no olvide algunos criterios principales como el nuevo plazo ligado a las cuotas, la tasa de interés y los seguros asociados al crédito.



4. Modalidades de refinanciación: si bien la refinanciación se refiere al cambio de condiciones sobre una obligación existente, por ejemplo, solicitar una ampliación en el número de cuotas también es una opción, o si se tienen varias obligaciones, en este caso, se puede solicitar un nuevo crédito que recoja todos los compromisos y así pagar una sola cuota más cómoda; finalmente, si las opciones de su entidad no le convencen, puede consultar con otras entidades que realicen compra de cartera. Para esta última es muy importante hacer una comparación entre el crédito actual y la nueva oferta de forma que si se tenga un beneficio en términos de reducción de cuota (para mayor liquidez) o disminución de tasa de interés.



5. Historial crediticio: La historia de crédito recoge información sobre nuestros compromisos adquiridos con productos o servicios a plazos con diferentes entidades, conocer nuestra historia de crédito siempre es una buena opción para controlar las finanzas personales y tomar decisiones informadas en el ciclo de crédito antes de refinanciar un compromiso. En www.midatacredito.com siempre se puede conocer la historita de crédito de manera gratuita. Recuerde que lo más importante es contar con un historial crediticio sano, así que si prevé complicaciones en su futuro financiero tome acciones que ayuden a mantener un buen hábito de pago.