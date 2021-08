Cinco errores que dan una mala impresión en una entrevista de trabajo

La búsqueda de empleo es un acto que, hoy por hoy, se ha convertido en un factor determinante en el futuro de los colombianos y algo a lo que se invierte tiempo, incluso sin tener una recompensa inmediata.



Al ser contactado por una empresa, la entrevista es clave para una posible vinculación. En este punto se suelen cometer errores que pueden afectar la contratación de una persona a pesar de que su currículum sea impecable y posea amplia experiencia y conocimientos en diversos campos.



En tiempos de pandemia, la clave para tener una buena entrevista laboral es la comunicación asertiva. Durante el evento Women in Payments Latam, Jennifer Sáenz, abogada y periodista colombiana, resaltó la importancia de la oralidad y la expresión en el momento de estar frente al entrevistador.



Sáenz, resaltó que "la comunicación no es una actividad de bajo riesgo, es muy importante para relacionarnos en ambientes laborales", e hizo hincapié en temas como la empatía, la comunicación no verbal y argumentación como habilidades que se trabajan en su organización y mentorías y que, sin duda, aplicar a un proceso de vinculación laboral exitoso.

Las falencias que más presentan los colombianos a la hora de enfrentarse a una entrevista laboral son la pronunciación, la postura incorrecta, la falta de argumentación, la capacidad de síntesis y la construcción del discurso, lo cual puede ocasionar que una posible oportunidad laboral se pierda.



Para mitigar los errores que se pueden presentar en esta etapa del proceso laboral, la preparación es clave. Según un informe del Elspik, el 85 por ciento de los profesionales que invierten en talleres personalizados en alguna habilidad blanda ascienden en su posición, cambian de empresa o consolidan su liderazgo con su equipo de trabajo.

Las habilidades blandas generan conciencia sobre los errores que se comenten en comunicación y gradualmente se da una mejoría en aspectos como la expresión verbal y no verbal, puesto que el mercado laboral está en constante movimiento y la competencia para búsqueda de empleo cada día es más complejo.



