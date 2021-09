Los siete pecados capitales en sus finanzas personales

En tiempos en los que la economía del país genera incertidumbre, es mejor evitar errores financieros que pueden convertirse en deudas abismales. La firma Resuelve tu deuda estableció siete maneras de no cometer esos pecados que impactan su bolsillo.

1. Lujuria: comprar sin tener con qué. Es común que las personas se hagan autopréstamos, es decir, gasten hoy para reponer después. El consejo de esta firma es “mejor no caiga en la tentación, ya que todos los meses tenemos que cubrir los rubros del presupuesto, y adicionar el monto que tomamos prestado puede resultar muy difícil”.



2. Pereza: ¿ahorrar para qué? Ordenar la finanzas es el camino para no cometer este pecado, así que clarifique cuánto gana y cuánto gasta. Podría ser útil “hacer una lista de sus ingresos y egresos para establecer en qué rubro está destinando dinero de más que puede usar para ahorrar”.

3. Gula: gastemos, luego veremos. El 39 por ciento de las personas que participaron en un estudio de Resuelve tu deuda dijeron ahorrar lo que les queda después de ejecutar sus gastos. Esto, por lo general, indica que al final no tendrá nada para ahorrar o podría llegar a necesitar crédito. La sugerencia de la firma es “crear una categoría de ahorro en su presupuesto para asumir este valor como otro deber financiero”.



4. Avaricia: todo lo quiero. No disfrutar del dinero también es un pecado, dicen los especialistas de la firma. “Lo importante no es acumular, sino saber gastar de manera inteligente y destinar nuestros ahorros a productos financieros que nos generen mayores rendimientos”.



5. Ira: nunca tengo dinero. Las personas que repiten con frecuencia ‘no tengo dinero’, según la firma Resuelve tu deuda, requieren “un cambio de mentalidad y un plan de acción para organizar su dinero. Evitar compras innecesarias les ayudará a encontrar espacio para el ahorro”.



6. Envidia: todos pueden menos yo. Cuando se organizan las finanzas, además de los gastos, se pueden cubrir algunos gustos. Los especialistas recomiendan 70 por ciento para vivienda, salud, educación y transporte, y el 30 por ciento para ahorro, entretenimiento o gustos personales.



7.Soberbia: hoy por mí, mañana por mí. El orgullo no sirve cuando se tienen problemas financieros. Seguir una vida de lujo sin poder hacerlo solo agranda el hueco. “Ser humilde y aceptar y enfrentar los problemas para poder resolverlos es clave”.



