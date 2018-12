Tres de cada 10 hogares del país compran seguros de manera voluntaria

Aunque en Colombia 9 de cada 10 hogares cuentan con algún tipo de aseguramiento para afrontar diversos riesgos, solo tres adquieren un seguro de forma voluntaria, y esta práctica está reservada casi que a los hogares con mayores ingresos.

Estos son algunos de los hallazgos del ‘Primer estudio de demanda de inclusión financiera en seguros’, elaborado por la Superintendencia Financiera, el programa estatal Banca de las Oportunidades y el gremio de los aseguradores del país, Fasecolda, y que fue dado a conocer este martes.



En este se advierte que los productos ligados a la seguridad social (planes obligatorios de salud –POS– y riesgos laborales), con 76,6 por ciento, y los planes exequiales, con 47,5 por ciento, son los que soportan buena parte del aseguramiento que tienen los hogares colombianos.



De hecho, el estudio, el cual consultó la opinión de 6.520 hogares en todo el territorio nacional, indica que el 42,4 por ciento de la demanda corresponde a seguros obligatorios o inducidos, como el Soat, accidentes escolares o los asociados a un crédito; mientras que solo el 30,3 por ciento se refiere a las pólizas que adquieren las personas de forma voluntaria.



De ahí que el estudio vea en esa baja demanda un potencial para que la industria aseguradora logre penetrar más con productos ajustados a las necesidades de las personas.



Sin embargo, para lograr que haya una mayor porción de hogares dispuesta a adquirir una póliza, ya sea para amparar su vida y proteger sus bienes frente a cualquier riesgo, las compañías y la industria en general deben sortear una serie de barreras que, la mayoría de las veces, parecen infranqueables.

De hecho, entre quienes nunca han tenido un seguro –un millón de hogares–, la principal razón para no adquirir uno (4 de cada 10) son los altos costos de las pólizas, el 14 por ciento aduce que no confía en las aseguradoras, mientras que el 11,3 por ciento de los consultados indicaron no tener nada para asegurar.



Por el contrario, entre los motivos que mueven a las personas a la hora de comprar un seguro están las coberturas, los costos de la prima y la periodicidad de pago; mientras que las motivaciones de compra son la protección de los miembros del hogar, la tranquilidad frente a las incertidumbres futuras y la actuación responsable.



Así, entre las pólizas que más demanda tienen por parte de los hogares están los seguros de vida y el seguro de vehículo.



Y aunque algunas pólizas ofrecen servicios extra, como la grúa, el conductor elegido, servicios médicos y domésticos, poco se usan. El 25,9 por ciento de las familias dijeron que su seguro cuenta con asistencias adicionales a la cobertura principal, pero el 86,8 por ciento afirmó que no los utilizaban.



De las familias consultadas, el 31 por ciento manifestó tener algún choque o siniestro en el último año (pérdida de empleo, muerte o enfermedad), pero solo el 7,8 por ciento estaba asegurado.



Esto tiene que ver con que los seguros no están entre los principales mecanismos de las familias para asumir eventos negativos, pues son más quienes optan por reducir gastos, pedir préstamos a familiares o amigos, o gastar de sus ahorros. Entre quienes sí hicieron reclamaciones, el 92 por ciento se declaró satisfecho.



