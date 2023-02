El próximo 14 de febrero a la media noche vence el plazo para que los empleadores consignen las cesantías de sus trabajadores, recursos que deben ser depositados en las cuentas individuales que estos tienen en los cuatro fondos privados (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), así como también en el Fondo Nacional de Ahorro (FNA).



Aunque estos recursos pertenecen a millones de trabajadores formales los mismos sólo se pueden usar para lo que está establecido en la norma, esto es, vivienda y educación, o en caso de que la persona se quede sin empleo, ante lo cual se podrán retirar total o de manera parcial presentando la carta al respectivo fondo, que acredite la terminación del contrato laboral.



De hecho, el Gobierno y los propios fondos han insistido en que las cesantías son el verdadero seguro de desempleo de los trabajadores ante la pérdida de su empleo, por lo que recomiendan, en lo posible, no hacer uso de esos recursos, salvo para lo que demanda la ley.



“Estos recursos han sido aliados de los colombianos al momento de quedar sin empleo, ayudándolos a solventar sus gastos mientras lograban reincorporarse. Igualmente fueron un apoyo en la consecución de vivienda, o en su educación o la de los suyos”, señala Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.



Solo el año pasado los trabajadores utilizaron un total de 7,9 billones de pesos de las cesantías que estaban consignadas en los fondos, lo cual significa que los retiros en 2022 repuntaron 12,7 por ciento con respecto a 2021.



Por terminación de contrato fueron 2,9 billones (36,8 por ciento del total), para adquisición de vivienda, 2,12 billones (26,8 por ciento) y mejora o liberación de deuda de vivienda por 2,07 billones de pesos (26,3 por ciento). En educación, los retiros fueron de 580.000 millones, según Asofondos.

Uso eficiente

Se estima que el 2023 no será un año fácil debido a la desaceleración de la economía, lo que sin duda, puede afectar la generación de empleo en el país. Por eso, expertos en finanzas personales recomiendan hacer un manejo prudente de las cesantías y no destinar esos recursos para otros usos distintos a los que manda la norma.



Según Vladimir López, director de Productos Fintech de Home Capital Outlet, laas cesantías son un trampolín para tener casa propia, porque pueden fungir como parte de la cuota inicial o tener un mayor valor de la cuota inicial, lo que reduce el valor requerido en el crédito hipotecario y, por ende, en la cuota mensual, facilitando así la capacidad de endeudamiento.



Frente a este punto en particular, el experto señala que para aprovechar las cesantías de forma inteligente se debe:



1. Usarlas como plan de ahorro para compra de vivienda: para adquirir patrimonio propio es necesario contar con el 30 por ciento del valor total de la propiedad, lo que equivale a la cuota inicial, razón por la cual los ahorros a largo plazo de las cesantías, serán una cifra atractiva para sumar a ese valor inicial, sobre todo cuando este monto permitirá incrementar la capacidad para acceder a financiación.



2. Hacer uso de estas solo cuando sea necesario: puede resultar obvio, pero es indispensable resaltar que un propósito con fines a largo plazo es el destino ideal para las cesantías. Por esta razón, la recomendación es usarlas solo en los momentos necesarios y estratégicos, por ejemplo, un mal uso sería acudir a estas cuando hay un cambio de trabajo.



3. Usarlas como un ahorro para disminuir costos financieros: unir las cesantías con los ahorros personales destinados a la compra de vivienda no solo permitirá una buena capacidad de endeudamiento, sino también, una menor necesidad de deuda y la capacidad de abonos extraordinarios durante la vigencia del crédito.

Compra de vivienda

Y si dentro de los planes para este año, precisamente, están la compra de vivienda, sepa que los fondos han implementado mecanismos con el fin de facilitarles a sus afiliados la disponibilidad de sus recursos de manera ágil, de tal forma que puedan realizar, sin ningún inconveniente, el sueño de tener casa propia.



Expertos de la AFP Porvenir explican que para la adquisición de vivienda no hay un porcentaje establecido de retiro de las cesantías. El trabajador puede hacer un retiro parcial o total del saldo de estas para ese fin o mejoramiento de su vivienda, pago del impuesto predial o para hacer abonos al crédito hipotecario.



Erik Moncada, vicepresidente de Clientes y Operaciones de la AFP Porvenir, señala además, que si se es trabajador independiente el retiro se realiza solo con el documento de identidad del afiliado y que los recursos los puede destinar para compra de vivienda, terrenos o lotes. "Es importante tener en cuenta que en Porvenir este proceso se puede hacer completamente online, a través de los diferentes canales electrónicos disponibles".



Estos son los requisitos para realizar el retiro de los recursos:



1. Documento de identificación y fotocopia ampliada al 150 por ciento.



2. Promesa de compraventa, firmada por el comprador y el vendedor, autenticada en Notaría (si aplica) en caso de que sea para vivienda nueva.



3. Certificado de libertad y tradición de la casa o lote a adquirir (si es usada).



4. Carta de aprobación del crédito (si aplica).



5. Carta de Autorización de retiro parcial suscrita por el empleador (que incluya la firma, nombre y cargo de la persona que valida este trámite) la cual debe contener la siguiente información:



6. Nombre completo del afiliado y/o su cónyuge o compañera o compañero permanente y número de documento de identificación.



7. Valor autorizado de retiro parcial de los recursos de cesantías.



8. Indicar el uso que se le dará a las cesantías. Ej.: Compra de vivienda