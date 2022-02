En momentos en que se acerca el plazo legal para que las empresas realicen el pago de cesantías a sus empleados, la firma DataCrédito Experian recalca que este monto es una prestación social que reciben anualmente los trabajadores colombianos, como un ahorro que fortalece la economía personal o familiar y que acerca a los beneficiaros a tener posibilidades para obtener vivienda, realizar estudios o, en medio de la pandemia, soportar las pérdidas económicas deliberadas por la disminución de empleos.



Sin duda, luego de dos años de un periodo de recesión económica, recibir este monto genera un respiro en las finanzas de los colombianos.



Para Ana Pardo, Senior Business Consultant, de DataCrédito Experian, las cesantías siempre han sido de gran utilidad para los trabajadores pues afirma que, “en medio de la pandemia vimos que las cesantías ayudaron a más de millón y medio de colombianos, por lo menos en el año 2020, haciendo uso de más de 2,6 billones de pesos para afrontar la pérdida de empleo o caída de ingresos; y en el año 2021, se debe resaltar que el sector vivienda, sin lugar a duda, fue uno de los que mayor solicitud de cesantías generó”.

Y teniendo en cuenta que cada febrero, después de la consignación de las cesantías, un porcentaje grande de los empleados las retiran, la experta dio tres pautas a para utilizar de manera responsable esta entrada económica para aquellas personas que están considerando en pedirlas.

1. Cesantías viene de cesante

Las cesantías tienen como objetivo darle tranquilidad al empleado en caso de pérdida del trabajo, manteniendo un fondo de recursos disponibles para esa eventualidad.



Funcionan como un seguro de desempleo, que le entrega unos dineros mientras consigue un nuevo empleo. Los valores de las cesantías son aportados anualmente por los empleadores, se consignan en un fondo que le entrega al empleado una rentabilidad anual cercana al 5 por ciento.

2. Deles un buen uso a sus cesantías

Además del uso por la pérdida del empleo, se pueden destinar para vivienda y educación. Por ejemplo, si usted se gana 1 millón de pesos mensuales, el aporte anual será de este valor. Si usted no retira sus cesantías durante 3 años, tendrá acumulado alrededor de 3,2 millones de pesos, incluyendo intereses.



Si quiere comprar vivienda, este valor no será representativo dentro del valor de compra, por lo tanto, la mejor decisión será pedir un crédito de vivienda que, además, le ayudará a construir su historial crediticio en las centrales de riesgo y a mejorar su score de crédito.



Deje el valor acumulado de las cesantías como reserva, este le ayudará a pagar las cuotas mensuales del crédito, en caso de pérdida del empleo.

3. ¿Seguro que está utilizando bien las cesantías?

Si usted es de las personas que retira las cesantías todos los años, pregúntese si siempre hace buen uso de estos recursos. ¿Pierde el empleo de manera anual?, ¿remodela la casa todos los años? o ¿estudia año a año? Sea consciente del buen destino de sus cesantías y nunca las utilice para otras cosas, por ejemplo, pagar deudas adquiridas a final del año.

Finalmente, la experta les recomienda a aquellas personas que no tienen derecho a cesantías crear un fondo de reserva por si pierden el trabajo o no tienen contratos. “Destine un porcentaje de los ingresos mensuales (por ejemplo por ciento) o de los contratos, para alimentar este fondo y sólo disponga de estos recursos en caso de una eventualidad laboral”, indicó.

Consejos para los empresarios

Las empresas deben consignar las cesantías a más tardar este 14 de febrero. Para contar con los recursos disponibles, estas deberían hacer una buena planeación financiera y provisionar mes a mes en la caja el valor total de las cesantías (alrededor del 8 por ciento del valor de la nómina mensual).



“Es usual que un número grande de empresas deban solicitar crédito para el pago de las cesantías, generando un costo financiero. Lo ideal es no generar esa obligación a la entidad; si este año recurrió al banco para pagar las cesantías, intente no hacerlo el próximo año, realizando una planeación financiera desde el inicio del periodo” manifestó.



Y recordó que, además de la obligación de consignar las cesantías, las empresas deberían capacitar a sus empleados en educación financiera para ayudarles a que dispongan de manera adecuada estos recursos y no los utilicen para otros fines.



Igualmente, las sociedades administradoras de pensiones y cesantías (AFP) que manejan los recursos en fondos de inversión, podrían fomentar que sus afiliados mantengan los aportes en el largo plazo y solamente los retiren en caso de quedar cesantes.

