Trabajadores independientes también pueden ahorrar cesantías, conozca cómo

Las cesantías son una prestación social que los empleadores están obligados a pagar a sus trabajadores cada año, pero los trabajadores independientes también pueden tener este ahorro, que busca ser un auxilio para el trabajador para cuando esté desempleado.



(Lea también: ¿No le han pagado prima ni cesantías? Esto es lo que debe hacer)

El Código del Trabajo establece que todo empleador tiene que pagar a sus trabajadores -excepto aquellos con salario integral y personal por prestación de servicios- un auxilio de cesantías correspondiente a un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracción de año, si no estuvieron el año completo.



Estas se liquidan anualmente al 31 de diciembre, y deben consignarse a un fondo de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente.



(Le puede interesar: Cesantías retroactivas: qué son y cómo se calculan)



En el caso de los trabajadores independientes, este ahorro no es obligatorio sino voluntario.



Para ello, la persona puede ahorrar en un fondo de cesantías lo equivalente a un mes de salario al año.



En estos casos, el depósito de lo correspondiente a cesantías se puede hacer en cualquier momento del año, teniendo en cuenta siempre que el monto a ahorrar debe ser la doceava parte de los ingresos anuales.



(Más notas: Cómo puede consultar y solicitar el retiro de sus cesantías)



Frente al retiro del dinero, este tampoco tiene límite de tiempo, solo hay que pedirlo al fondo de cesantías.



A diferencia de las cesantías de los trabajadores dependientes de una empresa, los independientes pueden solicitar el retiro del ahorro sin restricción frente a la destinación, es decir, no es necesario que sea para educación, vivienda o por la terminación del contrato, como en el caso de los primeros.

Lea otras notas

-Conozca las cinco ciudades más antiguas de Colombia



-Estos son los pasos para consultar su RUT ante la Dian



-¿'Sugar student'?: profesora recibió dinero de estudiante para comprar ropa