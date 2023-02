Pese a las perspectivas de una difícil coyuntura para el 2023, los afiliados a los fondos de cesantías pueden estar tranquilos, pues desde finales del año pasado ha habido una importante recuperación en la rentabilidad de los recursos administrados por las AFP, comportamiento que se ha trasladado al primer mes del presente año.



Miguel Largacha, presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) Porvenir Foto: El Tiempo / cortesía

Así lo hizo saber Miguel Largacha, presidente de la AFP Porvenir, quien señaló que en un año tan retador como el actual principal mensaje apunta a cuidar el empleo, el ahorro, y a que los trabajadores y empresarios continúen honrando sus compromisos con la seguridad social y con la construcción de país por medio de aportes permanentes a pensión, cesantías, salud, entre otros.



El directivo, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a lo que se espera en materia laboral, la rentabilidad de las inversiones de los fondos y lo que se espera en recaudo de cesantías este 2023.



Con la recuperación del empleo en el 2022, ¿qué tanto esperan que crezca el recaudo de las cesantías en febrero de este año?

Desde Porvenir confiamos que el recaudo de cesantías este 14 de febrero, supere un crecimiento del 10 por ciento comparado con el año 2021 cuando logramos un recaudo histórico de 3,9 billones de pesos.



Cuando a la economía le va bien, como lo vimos durante el 2022, en el empleo también se ven buenos resultados lo cual se refleja en los aportes que hacen los empleadores al sistema de seguridad social. Resulta un hecho alentador que a diciembre pasado la tasa de desocupación haya sido del 10,3 por ciento (en el último mes del 2021 esta se encontraba en niveles del 11,1 por ciento).



Otro buen síntoma de la recuperación es que, si se compara el 2021 con el año que acaba de terminar, se crearon 1’640.000 nuevos puestos de trabajo en Colombia lo que nos lleva a tener una población ocupada que supera los 22 millones de personas.



Estas señales que vemos en el mercado laboral hacen que desde Porvenir miremos con optimismo el 2023, un año que, pese a las estimaciones de crecimiento hechas por el Gobierno, la academia y los organismos multilaterales, luce retador para todos los sectores de la economía y en el que debe protegerse el ahorro de los trabajadores y, por supuesto, deben cuidarse los puestos de trabajo.

Mayor empleo es vital

Una desaceleración cantada como la de este 2023 ¿hará que el desempleo vuelva a repuntar y golpee las cesantías para el siguiente año?

Como lo mencionaba anteriormente, el 2023 debe ser un año para dar al ahorro el valor que merece, tanto por parte de los empleadores, como de los trabajadores. Es claro, sin duda, que quienes son empleados no están exentos de quedar cesantes. Y aquí las cesantías entran a cumplir una vez más su principal propósito y es el de ser un salvavidas en tiempos de incertidumbre.



Tan solo el año pasado, más 753.000 de nuestros afiliados usaron 1,31 billones de pesos por concepto de terminación de contrato, casi una tercera parte de lo que los empleadores consignaron en el arranque de 2022.



Además, no hay que olvidar que esta prestación también contribuye a dinamizar el movimiento de la economía, ya que permite no solo sortear épocas de desempleo, sino financiar importantes proyectos como la educación superior, la compra de vivienda, el cumplimiento de obligaciones hipotecarias, entre otros fines establecidos por la ley.



El mensaje principal aquí, pese a las proyecciones del 2023, apunta a cuidar el empleo, el ahorro, y a que los trabajadores y empresarios continúen honrando sus compromisos con la seguridad social y con la construcción de país por medio de aportes permanentes a pensión, cesantías, salud, entre otros.



¿Cómo hacer un buen uso de las cesantías en un año marcado por la alta inflación?

Desde Porvenir tenemos el reto de continuar trabajando en promover la educación financiera de nuestros afiliados para fortalecer la cultura del ahorro. No debemos olvidar que las cesantías deben mantener su principal objetivo que consiste en ser un ahorro con propósito para el cumplimiento de metas de mediano y largo plazo. Es decir, más allá de una coyuntura marcada por el aumento en el costo de vida de los colombianos.



Segundo, hacemos un llamado a los empresarios y empleadores para que sean nuestros aliados y promotores de buenas prácticas en el uso de las cesantías. Recordemos que al empleador le corresponde validar el uso correcto de esta prestación social.



Es importante resaltar que en Porvenir contamos con un esquema de portafolios de inversión de cesantías (de corto y largo plazo) que permite a los afiliados escoger la alternativa que más se ajuste a sus expectativas y necesidades.



Por ejemplo, si usted quiere mejorar su vivienda o pagar un semestre de universidad para usted, sus hijos o su cónyuge, puede optar por el portafolio de corto plazo que permite tener el dinero disponible tan pronto sea necesario.



Pero, si el objetivo es guardar ese dinero como un seguro de desempleo o para proyectos de adquisición de vivienda o destinarlo para proyectos de educación a futuro, recomendamos tomar el portafolio de largo plazo ya que genera una mayor rentabilidad.



Mejora la rentabilidad

¿Qué tanto esa misma coyuntura local e internacional puede afectar la rentabilidad las cesantías administradas por los fondos privados este año? ¿Se lograron recuperar de la volatilidad del año pasado?



Con satisfacción podemos decir que en el último trimestre del año pasado registramos una importante recuperación de las rentabilidades, y este arranque de 2023 también nos ha mostrado un comportamiento positivo evidenciado en el portafolio de corto plazo, atribuido al buen comportamiento de los títulos de bonos y renta fija. Por su parte, el portafolio de largo plazo (que debe tener una mirada a futuro) refleja un desempeño adecuado de las rentabilidades.



Es importante recalcar que nuestra visión para la administración de portafolios, tanto de pensiones obligatorias como de cesantías, es de largo plazo lo que permite sobreponerse a eventos económicos coyunturales.



Si esta dinámica continúa, este año prevemos unos mejores resultados para los portafolios de cesantías de los 5,1 millones de colombianos que confían este ahorro a Porvenir.



¿Cuánto administra Porvenir por concepto de cesantías y cuántos afiliados tienen hoy?



Hoy tenemos 5,1 millones de afiliados a cesantías, lo cual representa una participación de mercado del 54,7 por ciento. El valor de los fondos, al cierre de 2022, correspondió a 7,3 billones de pesos en el portafolio de largo plazo y a más de 265.000 millones en el portafolio de corto plazo.



¿Cuáles son las proyecciones que tiene el fondo de pensiones Porvenir para este año?



Confiamos en que la industria mantenga los niveles de crecimiento en afiliados y activos bajo administración alcanzados en los últimos años. En Porvenir, durante el 2022 registramos más de 797.000 nuevos afiliados en Pensiones Obligatorias, lo que nos permitió llegar a 11,3 millones de afiliados en ese rubro.



Una buena noticia en este arranque de año es que Porvenir superó los 202 billones de pesos en activos administrados, propiedad de más de 14 millones de afiliados. Este logro nos impulsa a seguir protegiendo e invirtiendo de manera responsable los ahorros de los colombianos quienes desde hace años nos entregaron un voto de confianza.



Además, en los últimos años nos hemos venido preparando para responder con suficiencia los requerimientos del proceso de solicitudes de beneficio pensional. Al cierre del año 2022, contábamos con más de 133.000 pensionados. Este año nos prepararemos para recibir más de 80.000 nuevas solicitudes de pensión y tener más de 158.000 pensionados.



Además de proteger el ahorro pensional de largo plazo y de invitar a los colombianos a usar de manera consciente sus cesantías, el mensaje que queremos dar como compañía es que somos un aliado clave para que los trabajadores puedan materializar con éxito sus proyectos de vivienda y educación, y por supuesto, para que puedan tener un retiro tranquilo.