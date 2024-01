Cesantías 2024: ¿qué son y en cuáles casos se pueden inmovilizar?

Las cesantías son una prestación social que el empleador le debe pagar a sus trabajadores como un adicional al salario ordinario. Además, el monto de esta retribución equivale a un mes de salario por cada año trabajado.



En caso de que un empleado no haya cumplido con el tiempo necesario, deberá recibir una cantidad proporcional al período laborado, además de los intereses que equivalen a un 12 % anual o proporcionales por fracción, de acuerdo con la Ley 50 de 1990.



Ante esto, hay quienes se preguntan cómo pueden inmovilizar las cesantías para la compra de vivienda propia. Le contamos lo que debe saber al respecto.



¿En qué consiste inmovilizar las cesantías?

"La inmovilización de cesantías es un paso del proceso de postulación al subsidio de vivienda que entrega el Gobierno Nacional por medio de las cajas de compensación familiar y la caja de vivienda popular", según la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección.



Por lo tanto, quienes reciban cesantías y tengan un ingreso menor a cuatro salarios mínimos mensuales y no tengan vivienda propia, tendrán la posibilidad de postularse para recibir el subsidio de vivienda, de conformidad con el Ministerio de Trabajo.



No obstante, los trabajadores que planeen hacerlo deben tener ahorrado el 10 % del subsidio que esperan recibir, teniendo en cuenta que dicho ahorro puede demostrarse con la inmovilización de las cesantías, de acuerdo con Protección.

Para inmovilizar las cesantías, los trabajadores deben hacer la solicitud a su fondo correspondiente, indicando qué monto será destinado y el fin.

Las cesantías se pueden retirar para arreglos en el hogar. Foto: iStock

¿Cómo funciona el subsidio de vivienda?

"El subsidio de vivienda es un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de éste; constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés social o el mejoramiento de la misma", indica MinTrabajo.



Sin embargo, quien esté interesado en inscribirse a este subsidio deberá cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan:



- Conformar un hogar que comparta el mismo espacio habitacional.

- Tener ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

- No ser propietario de vivienda, en el caso de compra de vivienda nueva.

- Ser propietario del lote o que el lote sea de la entidad promotora, para los casos de construcción en sitio propio.

- Ser propietario de vivienda con carencias básicas en pisos, techos, etc., en el caso de subsidio de mejoramiento.

- No haber sido beneficiario anteriormente de un Subsidio Familiar de Vivienda.

- No haber sido beneficiario de préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del Fondo Nacional del Ahorro.



El empleador debe cancelar al trabajador de manera directa los intereses a las cesantías con base en una tarifa del 12 % anual. Foto: iStock

¿En qué puede utilizar el subsidio de vivienda?

Podrá usar el subsidio de vivienda para: adquirir vivienda nueva, construir en sitio propio cuando el hogar cuenta con el lote propio y el mejoramiento cuando el hogar tiene vivienda propia.

En caso de no asignación del subsidio,¿cómo podrá levantar la inmovilización de las cesantías?

En caso de que no le hayan otorgado el subsidio de vivienda, el afiliado deberá contar con la autorización de la autoridad otorgante (ante la que estaba tramitando el subsidio), como la caja de compensación familiar o la caja de vivienda popular para levantar la inmovilización de las cesantías.



Tenga en cuenta que, según la Ley 50 de 1990, las cesantías deben liquidarse el 31 de diciembre del año anterior y depositarse hasta el 14 de febrero al fondo elegido por el trabajador.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

