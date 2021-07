Esta es la línea de crédito para reportados en centrales de riesgo

Bayport Colombia, filial del grupo Bayport Management Ltd (BML), recibió el desembolso de los primeros 50 millones de dólares de una línea de deuda sénior por 200 millones de dólares, otorgada a las operaciones de Bayport Colombia y México por la Corporación Financiera para Desarrollo Internacional (U.S. International Development Finance Corporation - DFC).



Este banco de desarrollo de EE.UU. es responsable de proporcionar y facilitar el financiamiento de proyectos de desarrollo privados en países de ingresos bajos y medianos.



Estos recursos serán utilizados para otorgar oportunidades de crédito, a través de libranza a pensionados y empleados del sector público, que por reportes en centrales de riesgo no pueden acceder al sector bancario.

Según Pablo Montesano, CEO de Bayport Latinoamérica, asegurar la línea de crédito de DFC es un logro histórico, dado el impacto que tendrá en el negocio y sus beneficiarios.



Hacemos posible que nuestros clientes tomen el control de su bienestar financiero a corto y largo plazo. Con esta financiación adicional, podemos llegar a más personas, influyendo positivamente en individuos, familias, comunidades e incluso en economías nacionales”, sostuvo.



Bayport Colombia S.A. ha mantenido una posición rentable, generando utilidades y valor para sus accionistas en los últimos 5 años, lo que ha incrementado su cartera de crédito sostenidamente en más de un dígito durante los últimos años.

“Como compañía contamos con una excelente salud financiera y el respaldo de casa matriz para operar en el mercado colombiano. Hemos mantenido una posición rentable, generando utilidades y valor para nuestros accionistas desde el 2016, cerrando el 2020 con un índice de capitalización de 17.3 %”, afirmó Lilian Perea, presidente Ejecutiva de Bayport Colombia.



Bayport Colombia S.A. ofrece soluciones financieras a través de instrumentos de libranza, al celebrar convenios colaborativos con instituciones de gobierno, lo que otorga liquidez a los empleados de dichas entidades.

Crecimiento de la operación

A pesar de la pandemia, la compañía creció de 2019 a 2020 su cartera de crédito neta de reservas en un 16,5 por ciento y el total de sus activos en un 17,8 por ciento. Derivado de dicho crecimiento, sus ingresos por intereses tuvieron el mismo comportamiento creciendo en un 21,7 por ciento.



“En Colombia millones de personas no tienen acceso a oportunidades de financiamiento debido a su score crediticio, lo que les impide mejorar su calidad de vida. Muchos de ellos merecen tener la oportunidad de progresar a través de líneas de crédito adaptadas a su situación”, añadió Perea.



Y dijo que para ofrecerles esa oportunidad, constantemente están cerrando acuerdos con organizaciones con las que compartimos la visión de promover el progreso inclusivo en economías emergentes como la de Colombia, ya que la operación va en línea con la atención de un sector de personas que típicamente está marginado por su riesgo.



Como ya había anunciado en junio pasado la compañía, la línea de crédito recién desembolsada a Bayport en América Latina forma parte de un grupo de inversiones por un total de 1 millón de dólares aprobados por DFC para impulsar el desarrollo en África, América Latina, el Indo-Pacifico y los mercados emergentes en todo el mundo.



En 2016, Bayport Management Limited (BML), ya había recibido un préstamo de 250 millones de dólares de DFC, entonces conocido como Overseas Private Investment Corporation (Opic).

