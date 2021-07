Cuáles son las centrales de riesgo en Colombia y cómo funcionan

Las centrales de riesgo son aquellas entidades que recopilan el historial financiero de los ciudadanos y califican cómo ha sido su comportamiento.



La puntuación que le den estas centrales será clave en el momento de obtener préstamos, tarjetas de crédito o adquirir ciertos servicios.



Esta calificación dependerá de los pagos realizados, la puntualidad, retrasos y, si es el caso, de la morosidad.



En este proceso, las centrales de riesgo no tienen en cuenta el valor del préstamo o producto adquirido, sino el comportamiento de las personas con respecto a este.



Si en las centrales de riesgo usted aparece con reportes positivos, será mucho más fácil obtener ciertos productos y servicios e, incluso, tendrá más beneficios.



Pero si aparece con reportes negativos, su caso será evaluado y es posible que no le den un préstamo o el valor que le otorguen no sea el deseado.



Si este es el caso, lo primero que se debe hacer es pagar el valor en mora y esperar a que el reporte negativo desaparezca. El tiempo depende de los meses en los que la obligación no estuvo al día.



Para ello existen tres centrales de riesgo en el país, que son Datacrédito, Cifin y Procrédito.