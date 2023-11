¿Le pueden negar el uso de la cédula digital para transacciones en las casas de cambio?

En los últimos días algunos ciudadanos han presentado quejas respecto al uso de la cédula digital en las casas de cambio, pues en ciertos lugares no las aceptaban. Por lo que afirman que al ser un documento oficial de la Registraduría Nacional que reemplaza la cédula de ciudadanía física, no debería haber problema alguno al presentarla.



Ante esta situación, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Profesionales del Cambio, Asoprocambios, Martha del Pilar Martínez, explicó la posibilidad de usar este documento virtual para hacer trámites en casas de cambio.



(Le recomendamos: Lanzan la cédula digital 2.0 con varias novedades: así puede actualizarla o tramitarla).

En charla con La República, la directora ejecutiva de Asoprocambios informó: "No hay instrucción ni de Asoprocambios ni de la Dian para que no acepten la cédula digital. Me sorprende que hagan ese tipo de consultas porque no tengo conocimiento de ningún profesional de cambio que no la esté aceptando. Además de que no hay razón para que no lo hagan".



Por lo tanto, a los usuarios a los que les intenten negar el uso de este documento virtual, deberán exigir la aceptación del mismo, pues es una identificación oficial.



(Lea también: ¿Perdió la nacionalidad colombiana y quiere recuperarla? Le explicamos cómo hacerlo).



Además, la Registraduría Nacional ha estado haciendo un esfuerzo para que la cédula digital se use cada vez más por los colombianos, señalando que: "Colombia requiere de una identificación que permita habilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales a cargo del Estado colombiano y a las demás entidades que ya prestan servicios a través de internet".

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Registraduría Nacional

Las posibles razones por las que no aceptaban la cédula digital en las casas de cambio

Debido a que el documento de identidad es importante para registrar las transacciones de más de 1.000 dólares, las casas de cambio deben dejar la constancia con la identificación de la persona que lo realizó.



Martínez explicó: “Lo que pasa es que en esta actividad tenemos unas normas bastante complejas por ser un proceso de mucho riesgo para lavado de activos. Pero eso no quita que la operación se pueda realizar".



También detalló que en la mayoría de oficinas lo que hacen es que envían el archivo al correo y hacen la impresión que adjuntan al formulario 18 de conocimiento al cliente, para quienes tienen la cédula digital.

Los beneficios del uso de la cédula digital

En la búsqueda de la masificación del uso de la cédula digital en los colombianos, la Registraduría Nacional ha dispuesto una serie de beneficios:



- Le brindará mayor seguridad, pues no podrán falsificarla o adulterarla.

- Tiene una identificación y autenticación biométrica.

- Podrá identificarse con ella en los trámites que realice a través de la web.

- Evita la suplantación o usurpación de identidad.

- Garantiza la protección de sus datos personales.

- Le podrá generar confianza en los trámites y servicios de las entidades públicas y privadas.

- Este documento permite la verificación de identidad de forma segura por parte de las autoridades, entre otros beneficios.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO