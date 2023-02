El alza en más de 10 puntos porcentuales en las tasas de interés vista en el último año no solo impacta el costo del crédito en el país. La buena noticia es que las entidades financieras también se han visto obligadas a reconocer un mejor rendimiento sobre los recursos de que las personas tienen bajo administración de estas a través de cuentas de ahorro y, por supuesto, los certificados de depósito a término (CDT), sobre los que hoy se reconocen rendimientos de más del 16 por ciento efectivo anual, aunque esa tasa depende del plazo y el monto que usted decida ahorrar en esos instrumentos financieros.



(Lea también: Los bancos que ofrecieron los CDT más rentables en enero)

Abrir un CDT, como se dice en el argot popular, podría no tener mayor ciencia. Pero cuando se trata de sacarle el mejor provecho a los recursos, nunca están de más los consejos de los expertos, quienes tienen como regla de oro no dejarse deslumbrar por tasas de interés demasiado altas ni beneficios extraordinarios que ofrezcan algunas entidades, pues eso también puede una señal de alerta.



Otra regla que se debe atender es la de nunca depositar su dinero en entidades que no estén vigiladas por las autoridades del mercado, que para el caso de Colombia son la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria.



(Le puede interesar, además: Cambios a Mi Casa Ya prenden las alarmas porque se beneficiaría a menos familias)



Según el 'Doctor Financiero', programa de educación financiera de Mibanco, los CDT son una herramienta de inversión bajo la cual una persona entrega al banco una suma de dinero que no podrá retirar durante un tiempo determinado (30, 60, 90, 180 o 360 días) con el fin de recibir una rentabilidad al vencimiento del plazo acordado con la entidad.



El mismo programa brinda otra serioe de recomendaciones que pueden orientar a las personas para que estas no solo tengan seguridad de sus recursos sino que aprovechen las mejores condiciones que el mercado está ofreciendo bajo la actual coyuntura del mercado y la economía.

Cuatro aspectos claves

1. Tenga claro cuánto dinero dispone para esta inversión u ahorro: cada entidad bancaria cuenta con su propio monto de apertura mínimo para la apertura de un CDT, por lo que puede consultar en cada institución y elegir la opción que mejor se acomode a su presupuesto. Por ejemplo, en Mibanco el monto de apertura es de 50.000 pesos si se trata de un CDT físico y 100.000 si se trata de un CDT virtual.



2. Tenga claro si ese dinero lo necesita pronto o no: el plazo es el tiempo durante el cual se acuerda mantener el dinero depositado en el banco y por tanto, no podrá retirarlo hasta su cumplimiento. Usualmente, se mide en número días, puede haber plazos de 30, 60, 90, 180, 360, 540 o 720 días. Considere invertir por un periodo de máximo un año por ahora, para ir evaluando cómo se modifican precios y tasas.



3. No olvide consultar las tasas de interés: entre mayor sea el tiempo del CDT, mayor es la tasa de interés y entre mayor sea la tasa de interés, mayores serán las ganancias recibidas. Hoy, la tasa promedio que ofrecen los bancos está en el 17 por ciento efectivo anual, según datos de la Superfinanciera, pero hay entidades que llegan a ofrecer cerca del 20 por ciento.



4. Tenga presente las condiciones del CDT: el plazo de entrega del dinero, al igual que la tasa de interés y el monto a invertir son acordadas al momento de adquirir el CDT y no pueden ser modificadas. Sin embargo, en caso de que necesite con urgencia el dinero, puede venderle su CDT a otra persona y notificarlo al banco por medio de un endoso.



Mantener el dinero en un CDT es más rentable que dejarlo “quieto” en su cuenta de ahorros o en casa. Sin embargo, siempre tenga en cuenta que en muchas ocasiones lo mejor es asesorarse con expertos para decidir cuál es el monto y plazo que más le conviene.