Es común que muchos usuarios crean que manejar un carro automático es igual que uno mecánico, sin embargo la realidad es que no. Por eso, se deben tener en cuenta varios factores importantes para evitar daños en la transmisión de estos vehículos.



El mantenimiento de los vehículos automáticos suele ser un poco más costoso en comparación con el de un carro mecánico. A continuación, algunos de los errores más comunes que cometen las personas que manejan este tipo de automóvil. Evitarlos puede ahorrarle mucho dinero.



Realizar cambios de manera inesperada: Es común creer que se puede pasar de un cambio a otro sin problema alguno, pero la realidad es que cuando el carro vaya en movimiento no se debe cambiar de golpe de drive (D), a reversa (R) a parking (P). Esto va deteriorando los engranes, ya que estos no pueden girar de la manera adecuada y pueden llegar a quebrarse; por eso se recomiendo hacer uso del freno de mano cada vez que se detenga el vehículo.



Uso del modo neutro: Las personas suelen usar el modo parking cuando se detienen en un semáforo o cuando alguien se va a bajar del carro, están haciendo mal uso de estos. Lo mejor sería frenar con el pedal o freno de mano, de esta manera evitan dejar el carro en estado neutro y así se desgasta menos la caja.



Arrancones: El vehículo automático hace los cambios solo, esto hará que sea un poco más fácil manejarlo, por eso no es necesario que se metan los cambios de forma manual para acelerar, esto hará que se dañe la caja de velocidades y se deteriore está cada día.



Bajar por pendientes con el carro en neutro: Es un mito que esto le ayuda ahorrar combustible, por el contrario puede causar graves daños en el motor de su carro, además de poder causar un accidente por mal manejo del vehículo. Al hacer esto el carro puede causar un bloqueo en las llantas y provocar diferentes volcamientos, esta es una maniobra prohibida en diferentes ciudades del mundo.



MOTOR

