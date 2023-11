Cajeros automáticos: ¿qué tan seguro es su uso en Colombia? Le contamos

En la era digital, los cajeros automáticos se han convertido en una herramienta indispensable para millones de colombianos que realizan transacciones financieras diarias.



Sin embargo, la seguridad en el uso de estos dispositivos ha sido motivo de preocupación para muchos usuarios. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué tan seguro es utilizar cajeros automáticos en Colombia?

Según el portal web de la 'Revista Seguridad 360', los cajeros automáticos se definen como computadoras que facilitan operaciones financieras, permitiendo el depósito o retiro de efectivo sin la necesidad de la presencia de un empleado bancario.



Aunque inicialmente diseñados para transacciones básicas, estos dispositivos han evolucionado para ofrecer una gama más amplia de funciones.

Cajero automático. Foto: iStock

Cuando se trata de retirar dinero, la interfaz digital del cajero automático elimina la necesidad de la intervención de un empleado bancario. Con métodos de identificación física, como tarjetas de crédito, o identificación digital, mediante códigos de acceso y números de usuario, las personas pueden acceder a sus cuentas y llevar a cabo diversas transacciones de manera eficiente.



Aunque su función principal es facilitar retiros y depósitos sin la intervención directa de un banco, los cajeros automáticos han ampliado sus capacidades.



En la actualidad, estos dispositivos permiten realizar una variedad de transacciones financieras, desde simples retiros hasta transferencias y pagos de facturas, brindando a los usuarios una mayor flexibilidad en sus operaciones.

Medidas de seguridad en avance, recomendaciones de Bancolombia para usuarios



Colombia, como muchos países, ha experimentado avances significativos en la implementación de medidas de seguridad en los cajeros automáticos. Los bancos han adoptado tecnologías avanzadas, como la encriptación de datos, la biometría y la vigilancia por cámaras, para proteger a los usuarios contra fraudes y robos.

En este contexto, Bancolombia comparte cuatro recomendaciones clave para un uso seguro de los cajeros automáticos. Mauricio Botero, vicepresidente de Servicios Administrativos y Seguridad, enfatiza la importancia de la colaboración de los usuarios para fortalecer la seguridad:

1. Vigilancia permanente: no permita ayuda de extraños si el cajero automático no está funcionando correctamente. Si surge algún problema, es preferible dirigirse a otro cajero.



2. Cuidado de la tarjeta: mantenga siempre su tarjeta a la vista y no la entregue a terceros para realizar transacciones en su nombre.

Solicite acompañamiento de una persona de confianza o bien de un agente de policía. Foto: iStock

3. Inspección previa: antes de realizar cualquier transacción, verifique que el cajero no tenga elementos sospechosos. Si nota algo inusual, informe de inmediato al banco y a las autoridades, y utilice otro cajero.



4. Reporte de problemas: en caso de que el cajero no entregue el dinero correctamente, informe a la línea de atención especificada en el propio cajero, reportando la situación y el número de identificación del cajero.

Bancolombia destaca que la seguridad es responsabilidad compartida y alienta a los usuarios a seguir estas recomendaciones, contribuyendo así a la prevención y detección temprana de posibles fraudes. Además, el equipo de seguridad de la entidad realiza acciones continuas de control y capacitación para garantizar un entorno financiero más seguro.

Si bien, los cajeros automáticos en Colombia han mejorado en términos de seguridad, los usuarios deben permanecer vigilantes y adoptar medidas de precaución para proteger sus datos financieros.



La colaboración entre los bancos, las autoridades y la comunidad es esencial para seguir fortaleciendo la seguridad en el uso de cajeros automáticos y garantizar una experiencia financiera segura para todos los colombianos.

MARÍA CAMILA SALAS V

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

