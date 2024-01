Esto es lo que debe hacer si su tarjeta se quedó atrapada en la ranura del cajero

Las transacciones bancarias a través de los cajeros automáticos son una de las actividades que muchos colombianos realizan a diario. Algunos delincuentes se han aprovechado de esta manera de retirar dinero para poner artefactos en los cajeros que retienen las tarjetas. Así puede evitar ser víctima de este tipo de robo.



La retención de su tarjeta es una modalidad de hurto en la que los delincuentes instalan un dispositivo en el cajero automático que retiene la tarjeta cuando esta es introducida en la ranura. Luego se acercan buscando convencerlo de digitar su clave hasta que usted desista y se retire, según el Banco Pichincha.



De acuerdo con portales bancarios, para evitar ser víctima de este tipo de robo, debe tener en cuenta ciertas recomendaciones:



- Utilice su cuerpo para bloquear la visibilidad de extraños al ingresar su clave y no acepte ayuda de nadie. Adicionalmente, verifique que en la ranura donde introduce la tarjeta no haya material o dispositivos adheridos.



- No ingrese su clave si el cajero automático no la solicita.



- Cubra el teclado con su otra mano al momento de digitar la clave.



- Si considera que hay alguien sospechoso, no realice en ese momento ninguna transacción.



No digite su clave en compañía de desconocidos. Foto: iStock

Paso a paso que debe seguir si su tarjeta quedó atrapada

Si su tarjeta quedó atrapado en el cajero automático, debe seguir el siguiente paso a paso:



1. Conserve la calma, no le pida ayuda a extraños y comunique lo sucedido a su banco. En los cajeros automáticos hay un teléfono de servicio al cliente.



2. Mientras le contestan, no se mueva del cajero, así evitará que alguien se aproveche de la situación y le robe su tarjeta mientras esta se encuentra activa.



3. Solicite el bloqueo de su tarjeta de manera inmediata con la entidad bancaria. Así se asegurará de que si alguien se la lleva, no podrá acceder a sus fondos.



4. Si ya le informaron que su tarjeta fue bloqueada, lo que deberá hacer es dirigirse a las oficinas del banco para solicitar una nueva tarjeta y digitar una clave diferente a la que tenía antes.



Si planea sacar grandes sumas de dinero del cajero o del banco, se recomienda pedir el acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

