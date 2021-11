Los aportes de las cajas de compensación tras la pandemia

Una caja de compensación familiar es una empresa social de carácter privado, autónoma y vigilada por el Estado, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias.



No son entidades públicas, pero por la naturaleza de sus actividades, son vigiladas por entidades del Estado para garantizar su transparencia.



Una de sus políticas de las cajas es que quienes ganan más, ponen más, para que quienes tienen menos, tengan más. Para poder cumplir con esta misión, las empresas afiliadas a la caja de compensación aportan un 4 % sobre el salario de sus trabajadores y ese aporte es entonces distribuido por la caja en forma de un subsidio familiar para los trabajadores afiliados y sus familias.



Dentro de su listado son muchos los beneficios que ofrecen las cajas de compensación. Según Asocajas, "a través de ellas, millones de colombianos acceden a ayudas educativas, laborales y de vivienda".



Las cajas de compensación ofrecen diferentes tipos de servicios y beneficios en lo que tiene que ver con la educación, el empleo, la recreación, la salud, el turismo, los créditos, los subsidios y demás.



De acuerdo con un reciente dato conocido la semana pasada, en el tercer trimestre del 2021, las afiliaciones a las cajas de compensación familiar llegaron a 9,6 millones, 7,5 % más que lo logrado en igual periodo del 2020 cuando fueron 8,9 millones.



“Desde Asocajas encontramos que, si bien aún no se logran equiparar los números antes de la pandemia, se trata de un avance progresivo y constante durante 2021, en el que cada mes ha sido mejor que el anterior. Una situación que no ocurrió en los dos años anteriores”, dijo Adriana Guillén, presidente ejecutiva de Asocajas.



Ofrecen diferentes tipos de servicios y beneficios en lo que tiene que ver con la educación, el empleo, la recreación, la salud, el turismo, los créditos, los subsidios y demás

Actualmente, el sistema cuenta con el 99,7 % del número de afiliados que atendía en 2019 y está a 26 mil personas de volver a los niveles de referencia antes de la pandemia.



Desde que se inició la pandemia por covid-19, se desarrolló, implementó y financió el auxilio al desempleo. Este es un beneficio de emergencia que se convirtió en la mayor contribución del sector privado al entregar más de $ 537.000 millones a 235.872 personas que perdieron su empleo y quedaron cesantes.



De igual forma, durante los meses más críticos de la pandemia, el sector cumplió con la entrega de la cuota monetaria a más de cinco millones de trabajadores de la población más vulnerable, repartiendo recursos por cerca de $ 2,3 billones.



Los beneficios de las cajas de compensación le apuntan a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Foto: iStock

De acuerdo con Asocajas, “teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional amplió el estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre y, por tanto, se debe mantener la entrega del subsidio de emergencia, a septiembre de 2021 se habían liquidado 134.608 auxilios por más de $ 306 mil millones”.



¿Pero de qué te sirve estar afiliado a una Caja de Compensación Familiar? Aquí, algunos de los variados beneficios en salud, educación, recreación, cultura, turismo, deportes, vivienda y crédito.



Entre los beneficios de las Cajas de Compensación Familiar es posible encontrar:



Administrar una prestación social de los trabajadores.



Brindar protección y seguridad social mediante el pago de la “cuota moderadora” y la prestación de servicios subsidiarios.



El ministerio de la Protección Social, la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Contraloría General tienen la misión de orientar, controlar y vigilar el comportamiento de las cajas.



Ofrecer a sus afiliados las posibilidades de desarrollo humano, familiar, laboral y social.



En empleo, por ejemplo, se logró ubicar a 232.000 personas en nuevos puestos de trabajo y en subsidios de vivienda, a cierre de 2020, un total de 54.569 familias recibieron más de $1,1 billones en subsidios, de los cuales 88 por ciento de los subsidios se asignaron para la compra de vivienda nueva en zonas urbanas.



En salud, en tema de covid-19, las cajas han sido aliadas en la implementación del Plan Nacional de Vacunación, al adelantarla desde el sector privado para empleados y familias, la cual ya alcanza más de un millón de dosis aplicadas.



En Colombia existen 43 Cajas de Compensación Familiar, ya que su función debe estar acorde a un límite geopolítico departamental.

