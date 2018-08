Cuidado con el mensaje falso que le invita a 'retirar' $ 5 millones

No es cierto que si usted trabajó entre 1990 y 2018 tenga derecho a retirar 5 millones de pesos del Instituto de Seguridad Social, como lo afirma un mensaje fraudulento que está siento compartido en redes sociales. En cambio, si usted le da click al link con el que viene el mensaje, puede poner en peligro su ciberseguridad y ser víctima de robo de datos personales.

En las últimas horas, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, lanzó la advertencia a través de sus redes sociales para que cotizantes y pensionados no caigan en la trampa de esta cadena, que también ha sido distribuida por WhatsApp.



El mensaje fraudulento asegura que estos se pueden retirar del Instituto de Seguridad Social (ISS), de Colombia.



"Se informa que Colpensiones no envía esta clase de comunicaciones y recomienda no abrir ningún archivo adjunto o enlace", dice el comunicado de la entidad que lo desmiente.

La empresa recordó que tiene unos canales oficiales en los que cualquier persona puede resolver sus inquietudes sobre su situación pensiones. Estos son los puntos de atención, la línea nacional (018000 41 0909) y la página web www.colpensiones.gov.co.

Recuerde que el año pasado la Fiscalía y la Policía registraron un aumento de 31 por ciento en noticias criminales, que aumentaron a 11.332, y la Fiscalía abrió 8.682 investigaciones por ciberdelitos.



