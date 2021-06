¿Cada cuánto le debe hacer mantenimiento a su vehículo?

Comprar un carro, bien sea nuevo o usado, es uno de los sueños que integran la lista de proyectos de muchas personas. Aunque para algunos no es prioridad por la contaminación o los costos que implica, para otros resulta una necesidad.

El año pasado, por ejemplo, pese a que el sector automotor vivió una crisis por los estragos de la pandemia, se vendieron 22.300 carros nuevos. En noviembre de 2020, según información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito, los vehículos más vendidos fueron: Renault Kwid, Renault Duster, Renault Logan, Mazda CX-30 y Chevrolet Onix.



Si usted está pensando en comprar uno de esos carros, o de otra referencia, tenga presente que la adquisición es tan solo el primer paso de una responsabilidad a corto, mediano y largo plazo.

Garantizar la vida útil del carro es uno de los aspectos que los conductores deben tener en cuenta si quieren que su vehículo funcione adecuadamente por muchos años. La revista Motor explica que, de acuerdo con la organización IHS Markit de los Estados Unidos, un automóvil tiene una longevidad en promedio de 11 años. Pero para lograr esto, el adecuado mantenimiento es crucial.

Claves y tiempos de un buen mantenimiento



Los llamados a revisión no son solo para corregir fallas, también se hacen para mejorar los carros.

Motor expone que de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que no todos los fabricantes de autos tienen la misma calidad. "Ciertos productos cuyo origen de fabricación proceden de China e India tienen estándares de fabricación bajos, en comparación con los europeos, asiáticos o americanos, razón por la cual se les debe prestar mayor atención", asegura la publicación.



Pero, ¿cómo saber cada cuánto debe hacer un mantenimiento? No hay ni reglas ni tiempos generales. Por eso, es importante que usted se comunique con el fabricante de su carro y pregunte por el calendario de mantenimiento adecuado para su automóvil.



Sin embargo, hay alertas de las que debe estar pendiente para hacer los ajustes necesarios a tiempo. "Los vehículos tienen formas de comunicarse con el conductor mediante los testigos que se iluminan en el panel de instrumentos, los cuales al encenderse indican que se requiere una inspección de forma inmediata", asegura la revista.



También hay partes del carro que merecen atención especial. Estos son los seis consejos que propone la publicación:



1. Correa de repartición y del alternador: cada fabricante tiene especificado un kilometraje determinado para el reemplazo de este elemento que de llegar a romperse, afecta seriamente las partes internas del motor. En vehículos que utilicen cadena no requiere mantenimiento alguno. La correa del alternador también tiene una vida útil determinada, sin ella la batería no carga y en algunos modelos va relacionada con la bomba de agua lo cual podría originar un posible recalentamiento.



2. Aceites y líquido refrigerante: Todo vehículo requiere el cambio de aceite de motor y filtro cada 8.000 a 10.000 kilómetros para garantizar que las partes internas del propulsor estén debidamente lubricadas y limpias.



En cuanto a los lubricantes de la caja de cambios bien sea esta automática o mecánica no requieren cambio a menos que se haga un trabajo. Esto mismo sucede con el aceite de la dirección hidráulica.



En cuanto a los refrigerantes revise que el nivel sea el adecuado y reemplácelo según lo indique el manual del vehículo. Si el nivel se baja significa que tiene una fuga. Acuda al taller para que hagan una prueba de presión.



Siempre esté atento a los niveles de aceite del carro.

3. Estado de las mangueras: luego de un tiempo y por la exposición del calor, las mangueras de caucho pueden volverse duras y quebradizas, provocando ampollas y fugas del agua que refrigera el motor. Tenga en cuenta que un recalentamiento puede afectar el empaque de la culata y sus consecuencias pueden ser fatales para la vida del motor.



4. El temible ‘check engine’: Este testigo le advierte al conductor que el motor, el sistema de alimentación o el de emisión, requiere un servicio de mantenimiento o ajuste en el menor tiempo posible. Recurra siempre a un taller especializado que tenga el equipo de diagnóstico adecuado.

5. Llantas: su reemplazo lo determina la profundidad de la banda de rodamiento. Entre los surcos tienen unos topes que indican cuando se deben reemplazar. También debe cambiarlas si las paredes laterales presentan cortes o chichones. Para una adecuada conservación procure que el vehículo esté bien alineado y balanceado para evitar desgastes prematuros en la banda de rodamiento.



6. Los frenos: Vigile cada año su funcionamiento y nunca postergue una reparación por más simple que parezca. Si se baja el nivel del líquido es señal de desgaste de las pastillas o hay una fuga; y si realiza algún cambio (pastillas, bandas o discos) debe purgar el sistema.

