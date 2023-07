Davivienda y Bancolombia, dos de las bancos más importantes del país, dieron a conocer recientemente ofertas laborales dirigidas a jóvenes del país que no cuenten con experiencia. Acá le contamos cómo aplicar a cada una de las convocatorias.



En el caso de Davivienda, por medio del Semillero Sena, busca que jóvenes del país con conocimiento en servicios comerciales y financieros desarrollen sus prácticas en la entidad, con el fin de que puedan ganar experiencia y salir más preparados en el mundo laboral.



"Desarrollarás una carrera Técnica en Servicios Comerciales y Financieros certificada por el Sena y presentarás tus prácticas con banco Davivienda, a través de un contrato de aprendizaje por un año. Tu misión será acompañar la transaccionalidad del cliente en caja y brindar asesoramiento en la venta de productos de acuerdo con el perfil de cada cliente.”, indica la entidad en su oferta.

Acá le contamos los requisitos de la convocatoria de Davivienda. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Requisitos y cómo aplicar a la oferta de Davivienda

Para aplicar a esta oferta deberá ser bachiller graduado, estudiante universitario en curso o graduado. No podrá haber firmado un contrato de aprendizaje con el Sena. No deberá tener sanciones vigentes por parte del Sena y solo como deseable, pero no obligatorio, podría aumentar sus posibilidades si cuenta con experiencia laboral formal de seis meses en servicio al cliente y/o asesoría comercial.



Para inscribirse a la convocatoria deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese al formulario de inscripción para el semillero en el siguiente sitio web: Davivienda Oferta

Diligencia el documento web leyendo atentamente cuáles serán sus funciones

Si es seleccionado, la entidad se contactará con usted a través del contacto que dejó en el documento.

Cómo aplicar y requisitos de la convocatoria de Bancolombia

En el caso de Bancolombia, la compañía busca principalmente personas que no tengan experiencia, sin excluir a la población que no se cataloga como joven. Por ello, en su página web sobre ofertas se leen cargos que van desde aprendiz técnico o tecnólogo, semillero asesor de servicios e incluso direccionador o direccionadora de medio tiempo.



Para aplicar a esta oferta y conocer cuáles son los otros cargos que la entidad está buscando, podrá ingresar en el siguiente link: Oferta Bancolombia.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

