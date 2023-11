'Borrón y cuenta nueva 2.0', el proyecto de ley que busca ayudar a deudores morosos

Miles de colombianos afrontan la pesadilla de no ser "sujetos de crédito" debido a que aparecen reportados en centrales de riesgo por una deuda. Esta situación podría ser asunto del pasado si en el Congreso de aprueba una ley que se ha denominado 'Borrón y Cuenta Nueva 2.0'. El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.



"El interés del proyecto, que da trámite a la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, es incentivar el pago de las obligaciones atrasadas en función de la eliminación del dato negativo en las centrales de riesgo", explicó el autor del proyecto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo.



Cabe recordar que este tipo de iniciativas no es nueva. La ley de ‘Borrón y Cuenta Nueva’ estuvo vigente desde el 29 de octubre del 2021 y hasta el 30 de octubre del 2022. Lo que se busca es ampliarlo por un año más.



En ese sentido, Ocampo señaló que “esta iniciativa pretende extender el régimen de transición y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas. Se busca que quienes paguen sean sacados de las bases de datos de centrales de riesgo. Esperamos beneficiar a más de 5 millones de colombianos”.

¿Por qué extender el régimen de transición?

Ocampo detalló que con la nueva ley, si una persona paga su deuda dentro de los 12 meses del régimen de transición, se retira de manera inmediata del registro negativo en las centrales de riesgo sin necesidad de hacer una solicitud.

Representante Alejandro Ocampo. Foto: El Tiempo

Añadió que la nueva ley crea una amnistía general para quienes tienen reportes negativos por no pagar sus deudas a tiempo. La razón de esta amnistía es no agravar la situación de personas y sectores que vieron afectada su economía por cuenta de la pandemia del Covid-19.



El congresista argumentó que esta ley es necesaria porque "Colombia apenas está reactivando el empleo formal y la situación macroeconómica sigue en proceso de estabilización, por lo cual muchas personas no pudieron beneficiarse del régimen de transición".



Nuestro proyecto de ley -complementó- busca la extensión de este beneficio por un año más con el retiro inmediato de los reportes negativos con miras a incentivar el acceso al crédito, la democratización del mismo, el apalancamiento de proyectos de generación de empleo, de acceso a vivienda, proyectos de construcción y el crecimiento empresarial”.



Sin embargo, no todas las personas que aparecen en las listas de las centrales de riesgo podrán beneficiarse con la nueva ley. Los deudores deben cumplir ciertos requisitos como: tener una deuda menor a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente 22 millones de pesos); haber pasado más de dos años desde la fecha en que se presentó el primer retraso en el pago de la deuda y haber realizado un acuerdo de pago con la entidad financiera para liquidar la deuda.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

