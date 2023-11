Compras con tarjeta de crédito en el 'Black Friday': estas son algunas recomendaciones

A menos de 24 horas para que se inicie una nueva jornada de 'Black Friday' es indispensable destacar que se debe hacer un buen uso de las tarjetas de crédito.



Por esta razón, aquí le brindamos algunas recomendaciones para no caer en los excesos del día de los descuentos que abre oficialmente las compras navideñas para este año.



(Puede leer: iPhone con descuentos de más de un millón en Colombia: vea las ofertas del Black Friday).

¿Usted sabía que el 'Black Friday' empezó celebrándose en Estados Unidos? En la actualidad es una costumbre mundial y un excelente día para los negocios.



Su origen se remonta al día después del cuarto jueves del mes noviembre. Está práctica se inició en Estados Unidos, dónde se lleva a cabo una gran jornada de compras. Según National Geographic en España, el consumismo es el principal protagonista.



Esta costumbre se extendió a lo largo de los continentes, en la que millones de personas llenan los centros comerciales, además, las tiendas ofrecen grandes descuentos para atraer clientes.



Con la transformación digital, las páginas de internet se colapsan y baten récords de ventas, y, así, bajo términos de excesos se conoce el 'Black Friday', que significa en español "viernes negro".

Facebook Twitter Linkedin

El origen del término se remonta al siglo XIX. Foto: Imágenes generada con IA

Si bien, en el 'Black Friday' perfectamente podría ser un arma de doble filo, pues por una parte los descuentos que hay durante este día generan la posibilidad de ahorrar dinero, y, por la otra debido a dichos descuentos las personas pueden llegar a endeudarse.



(Puede leer: EN VIVO: conozca las promociones, descuentos y ofertas para el Black Friday en Colombia).



Esto sucede porque no se tiene un límite a la hora de comprar, de manera que suelen usar sus tarjetas de crédito sin precedentes para comprar desde ya los regalos navideños, la ropa de estreno, entre otros artículos.



Lo peligroso de estas conductas es que no son conscientes de las altas sumas de intereses por las que se terminan endeudando.Por este motivo, le damos algunos consejos para que use sus tarjetas de crédito de manera cociente durante el 'Black Friday' y más adelante no pase angustias.

Siga las siguientes recomendaciones

Determine un limite de gasto, esto evitará que invierta más de su presupuesto. ​

Planifique que tipo de compras quiere hacer, lo importante de este consejo es que podrá evitar las compras compulsivas y se centrará en buscar los descuentos que verdaderamente necesita. ​

Antes de realizar la compra, deténgase y compare precios con el fin de que obtenga un verdadero descuento.​

Tenga en cuenta que si no tiene el dinero completo en el momento, quiere decir que sencillamente no lo tiene, de manera que no se mienta así mismo justificando una financiación a largo plazo.



Y si por algún motivo hace la financiación por medio de un crédito, intente pagarlo bajo un plazo corto, de esta manera los intereses no serán tan altos. ​

Si por alguna razón decidió hacer la mayoría de sus compras por medio de una tarjeta de crédito, encárguese de pagar los saldos y las cuotas a tiempo para que no tenga reportes negativos en las centrales de riesgo.

Puede leer: ¿Cuándo se inicia y hasta cuándo va el Black Friday? Consejos y origen de la tradición).



No olvide que si sigue usted sigue estas sugerencias, podrá usar sus tarjetas de credito en el 'Black Friday', y, comprar los artículos que realmente necesita y se ajustan a su bolsillo.

#SomosNoticia | @DesarrolloBta y @FenalcoBogota

liderarán una nueva jornada de #BogotáDespierta el próximo 25 de noviembre, en el marco de las celebraciones y descuentos por el denominado el #BlackWeekend, que da inicio oficial a la temporada navideña. → https://t.co/orZbCw2Ssx — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) November 23, 2023

También puede aprovechar para hacer sus compras en la jornada de 'Bogota Despierta' que es el 25 de noviembre de 2023.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...