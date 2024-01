Pros y contras de vivir en un apartamento ubicado en el primer piso de un edificio

En caso de que una de sus metas para este 2024 sea cambiar de casa, debido a que va a comprar un apartamento o lo tomará en arriendo, es importante que tenga claro la ubicación, no solo en cuanto al barrio o ciudad, sino también si es en planta baja o alta.



Si prefiere una vivienda situada en el primer piso de un edificio, debe tener en cuenta ciertas ventajas y desventajas de optar por esta planta en lugar de cualquier otra, según el portal especializado Metrocuadrado.



Ventajas de vivir en un primer piso

"Los primeros pisos son más económicos y tienen fácil acceso. Sin embargo, son los menos deseados", indican expertos de Metrocuadrado. Estas son algunas de ventajas de vivir allí:



- Al momento de mudarse al apartamento o irse de allí no gastará tanto tiempo sacando los muebles y será más sencillo que bajarlos por las escaleras, en caso de una vivienda en pisos más arriba.

- Si requiere de realizar algún tipo de remodelación u obra, será más fácil, rápido y causará menos molestias a sus vecinos.

- En el caso de que se produzca un sismo o temblor, es una zona de evacuación más rápida y fácil.

- Si en algún momento hace ruido, no se molestarán tanto los vecinos, como si lo harán en otros pisos que tengan más conexiones con otros apartamentos.

- La iluminación exterior generalmente molesta menos que en pisos elevados.



- No importa que el ascensor se averíe, ya que no dependerá de él como ocurre con aquellas personas que viven en plantas elevadas.

- La lluvia, el sol intenso o el granizo no le afectarán tanto, como si le pasa a los apartamentos ubicados en otros pisos.

- Tareas cotidianas como ir a comprar, pasear a su mascota o botar la basura, las podrá realizar ahorrando una buena cantidad de tiempo.

Imagen de referencia. Foto: iStock

Desventajas de vivir en un primer piso

Sin embargo, al momento de decidir el lugar de su hogar también es importante que tenga en cuenta las desventajas:



- La vista no será tan agradable como la de pisos más arriba, que pueden disfrutar de la ciudad, en su mayoría.

- Tendrá que soportar más ruido que los apartamentos de plantas elevadas, pues escuchará cuando sus vecinos salgan y entren al edificio. Además del ruido de la calle.

- La luz natural será menor y no todas las habitaciones podrían tenerla, dependiendo de cómo haya sido construido el apartamento.

- Si vive en una zona fría, sentirá aún más frío del habitual, por lo que es importante que cuente con un aire acondicionado.

- Debido a que las personas estarán cerca de sus ventanas, es relevante que mantenga las cortinas para proteger su privacidad, algo que evitan las personas que viven en otros pisos.

- Podría tener humedad. Algunas personas que viven en ciudades como Bogotá o Tunja, que se caracterizan por ser frías y un poco húmedas, tienen ciertas casas con filtraciones y falta de ventilación en los primeros pisos, lo que puede causar moho y problemas de salud.



La elección de vivir en un primer piso dependerá de usted, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias, además de lo que se le facilite más.

