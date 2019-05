Tras confusión, así quedaron los alivios de impuestos a ahorradores

Las más de 933.000 personas que tienen 21,6 billones de pesos de ahorros en pensiones voluntarias, y los 250.792 que atesoran recursos en las AFC por 1,2 billones de pesos pueden estar tranquilos.

En el Plan de Desarrollo aprobado la semana pasada en el Congreso, pese al quita y pon de propuestas por las comisiones de trabajo integradas por parlamentarios y Gobierno, logró que quedara el artículo que deja exentos como rentas estos ahorros a la hora de hacer las cuentas para presentar la declaración de renta.



Se trata de un artículo aclaratorio, que fue incluido en la ponencia para el primer debate del Plan de Desarrollo, tras una proposición del representante a la Cámara Cristian Garcés, para resolver la duda que quedó latente en la ley de financiamiento.

El detrás del telón

La realidad de lo que sucedió en esta confusión se evidencia en los registros del trámite que surtió en el Congreso la ley de financiamiento, cuyo objetivo era buscar recaudo por todos lados.



Miguel Ángel Fandiño, gerente de impuestos en PwC (PriceWater House Cooper), recordó que en el proyecto inicial de dicha ley tributaria, radicado por el Gobierno ante el Congreso, “la intención era eliminar todas las rentas exentas de las personas naturales y establecer una presunción de derecho de costos y deducciones del 35 por ciento, que aplicara por defecto al momento de efectuar la declaración de renta”.



Esto no era un cambio menor. Implicaba una delimitación porcentual aún más baja (del 35 y no del 40 %, como está vigente) a las rentas exentas y deducciones de las personas naturales. Además, las únicas excepciones legales eran las previstas en el artículo 206, según anotaba el artículo 235-2; mientras que se derogaban las rentas exentas contempladas en los artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario.



En medio de tal enredo, durante las discusiones de la ley de financiamiento surgieron en el Congreso los argumentos a favor del ahorro, según se aprecia en las actas del trámite legislativo. Varias voces señalaron que “contemplar la presunción de costos y deducciones de 35 por ciento podría generar un incentivo perverso a personas que no ahorran ni se esfuerzan".



Como si fuera poco, eliminar también los beneficios tributarios para las cuentas AFC y los fondos de pensiones voluntarios podría derivar en un aumento de impuestos a los asalariados del país y en una disminución de la capacidad económica de los colombianos, según conceptuaron los parlamentarios.

La decisión fue dejar intocable las rentas exentas de las personas naturales, por lo que luego sorprendió un borrador de decreto que, según el Gobierno, intentaba aclarar y terminó por confundir aún más.



En esas estaba el debate cuando Garcés, quien hace parte del partido político del Gobierno, presentó la proposición, aprovechando el trámite del Plan de Desarrollo, lo que permitió mantener las exenciones a las personas naturales.



Según el parlamentario, “al bajar los impuestos a las empresas, la carga cayó sobre las personas naturales de ingresos altos, por lo que el único beneficio que se les podía dejar es el que logran al invertir en cuentas AFC y pensiones voluntarias”.

Dos vertientes frente a las deducciones con cuentas AFC

La existencia de un tope para aprovechar las deducciones y bajar la base gravable a la hora de aportar el impuesto de renta ha creado opiniones encontradas. En AFC y pensiones voluntarias, una vertiente dice que ya es inocuo el beneficio por ahorrar en esos frentes, puesto que al no poder sobrepasar el límite (40 por ciento), sumando rentas exentas y deducciones, el ahorro no alcanza a entrar: primero se descuenta 25 por ciento de ingreso laboral y luego sí se usan las otras ayudas.



Para la Dian, nadie pediría una norma para aclarar que quedaban exentas si fueran inocuas.



