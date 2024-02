¿Está buscando trabajo? Bavaria abrió vacantes para recién egresados

Este 20 de febrero, la empresa Bavaria abrió una convocatoria para su programa de formación 'Graduate Management Trainee Program', el cual tiene como objetivo formar líderes profesionales con "potencial de crecimiento", según se lee en su portal web.



Esta oferta laboral está dirigida a profesionales bilingües recién egresados, que cuenten de cero a dos años de experiencia.



Quienes se postulen tendrán la posibilidad de poder aprender del negocio cervecero, además de adquirir experiencia en cargos de liderazgo, en áreas estratégicas a corto y mediano plazo dentro de la compañía, según Bavaria.



"Buscamos brindar herramientas a recién egresados para que inicien su vida laboral con una experiencia inmersiva por todas las áreas de nuestra compañía y luego puedan ocupar posiciones estratégicas en Colombia e incluso en el mundo”, explicó Sergio Andrés Rincón, presidente de Bavaria, citado por Canal Uno.



Desde nuestro edificio en la 127, ¡Te buscamos! 👀 Descubre nuestra convocatoria de empleo para ser GMT (Graduate Management Trainee) y haz crecer tu carrera con Bavaria. Conoce más y aplica aquí https://t.co/ot35rS0VTj #BavariaTeBusca #TalentoBavaria #CreadoresDeBrindis pic.twitter.com/YdBQFoMBlq — Bavaria (@BAVARIA_OFICIAL) February 20, 2024

Si está interesado en la convocatoria, tenga en cuenta que la empresa ofrecerá rotación de un año por diferentes áreas, aprendizaje 'one on one' con líderes de las áreas en las que se estará desempeñando y, adicionalmente, liderar proyectos estratégicos.

¿Cómo se llevará a cabo el proceso de selección?

Después de que realice el proceso de postulación en la página web de Bavaria, la compañía realizará la selección de la siguiente forma:



1. Inscripción.

2. Pruebas de inglés.

3. Pymetrics.

4. Video entrevista.

5. Business Game.

6. Entrevista People VP.

7. Panel final.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

