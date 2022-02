Luego de salir de una pandemia y de que la sociedad colombiana tuviera que encerrarse pausando las actividades masivas, muchas personas están retomando algunas rutinas recreativas, entre ellas las salidas a los bares o discotecas.



Desde hace mucho, los lugares fijan un precio de entrada o un consumo mínimo el cual debe ser pagado por el consumidor. En varias oportunidades la tarifa puede ser consumible en productos como bebidas y comidas que están disponibles en el lugar, pero en otras no es canjeable.

Estas son algunas recomendaciones y advertencias que le da la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el 2013, para que los consumidores tengan en cuenta en el momento de acudir a un bar, restaurante o establecimiento donde se cobre el denominado 'cover' de ingreso o se les exija una tarifa de consumo mínimo.



En primer lugar, se recomienda que las personas pidan la información necesaria para conocer previamente los precios de ‘cover’ o consumo. Además, tener claro y revisar, en caso de que haya tarifa de ingreso, que los precios sean independientes para evitar sobrecostos.



Por otro lado, el establecimiento está obligado a informar de manera previa las condiciones y los precios de una forma clara. Luego de acordar este precio, se recomienda que pregunte sobre los derechos que está adquiriendo como ubicación en mesa o barra, descuentos, etc.



Tenga claro si el 'cover' es consumible y averigüe cuáles son los productos sujetos a consumo dentro de esa modalidad.



Otro punto a considerar es la factura, la cual es obligatoria y allí debe estar desglosado claramente los precios que acordó pagar, así puede evidenciar si hay algún cobro irregular o algún servicio que no haya solicitado.



En caso que le sea cobrada sorpresivamente cualquier suma de dinero por conceptos no autorizados, denuncie ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

