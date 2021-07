Elementos para garantizar la seguridad en las edificaciones

Consulta un lector: “Vivimos en un edificio antiguo de 5 pisos y no tiene pasamanos en las escaleras. ¿Qué norma existe para obligar a la administración a instalar dichos elementos? Son varias las personas que se han caído de las escaleras, al utilizarlas especialmente cuando el ascensor se encuentra fuera de servicio.



Respuesta



Como lo indica la Ley 675 de 2001 en su primer artículo, el régimen de propiedad horizontal tiene como uno de sus principales propósitos, garantizar la seguridad de los residentes y ocupantes de los inmuebles. La construcción y la instalación de elementos de seguridad es inicialmente responsabilidad del constructor y son las autoridades encargadas de expedir las licencias, las que verifican el cumplimiento de las normas.

Adicionalmente el propietario inicial no solo obtiene las garantías del caso sino que consagra en el reglamento de propiedad horizontal las normas para que una vez entregado y ocupado el inmueble, los órganos de administración mantengan todas las zonas y en general los bienes comunes, en condiciones óptimas para garantizar a los propietarios sus derechos a la vida y a la salud tan relacionados con la seguridad.



Como sucede en muchos casos, han tenido que ocurrir primero los accidentes para que se viera la necesidad de que el Estado, los legisladores y/o los particulares tomaran la iniciativa para que se dictaran las normas pertinentes.



Así ha sucedido en cuanto a la Ley de Vivienda Segura, las que regulan el uso de las piscinas y similares, las referentes a los ascensores rampas y escaleras eléctricas, las que reglamentan el trabajo en alturas, entre otras. Igual pasó con el tema de la seguridad en lo relativo a los elementos de accesibilidad en las escaleras, rampas, corredores, para protección de personas especialmente los niños, las personas con algún tipo de limitación física y los adultos mayores.



Aún para los edificios antiguos y que de todas maneras debieron tener su licencia y acatar las normas vigentes en el momento de su construcción, existe la obligación de los administradores y desde luego de los consejos y propietarios, tomar todas las medidas para la instalación, mantenimiento, reparación o reposición de todos los bienes comunes inmuebles o muebles.



Al no hacerlo se puede incurrir en la violación de los derechos fundamentales de las personas, el desconocimiento del reglamento de propiedad horizontal y las normas de convivencia, así como de las de policía. No solo responderá por cualquier accidente que se produzca, el administrador que ha sido indiferente ante el riesgo permanente en que viven a diario los ocupantes y usuarios del inmueble y no ha cumplido con sus deberes, sino los propietarios o la persona jurídica según el caso, cuando no lo haya dotado de las autorizaciones y recursos necesarios para instalar estos elementos.



Además de acudir a los mecanismos de solución de conflictos previsto en el reglamento y la Ley, los propietarios o usuarios pueden analizar la posibilidad de instaurar una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos y prevenir futuros accidentes o muertes. Es importante además revisar el tema de las pólizas que haya tomado la copropiedad.



¿Qué establecen las normas vigentes acerca de estos elementos de seguridad?

Con el fin de dar una mayor y más acertada ilustración a los administradores y a los residentes u ocupantes de edificios con escaleras y /o rampas, he solicitado al Ingeniero José Joaquín Álvarez Enciso su orientación al respecto.



“Es importante tener en cuenta que las normas aplicables a un proyecto son las normas vigentes en el momento de la radicación en legal y debida forma, para la solicitud de la licencia de construcción y los documentos con que se aprueba el proyecto son los que se emplean para la ejecución del proyecto, por lo cual debe entenderse que las normas no son retroactivas según Decreto 1077 de 2015.



"En Colombia se han expedido varias normas que reglamentan los aspectos de barandas, pasamanos, balaustres (elementos verticales) según si se encuentran en una escalera, una rampa, en una terraza, un balcón, zonas de piscina, puentes vehiculares o puentes peatonales, que tienen varios propósitos como son accesibilidad, evacuación o seguridad general o seguridad para prevenir caídas e incluso evitar problemas de vértigo.



"Es por eso, que las condiciones en cada norma, en aspectos como altura mínima de la baranda o barrera, cantidad de pasamanos, separación de balaustres para evitar caída de niños y el no permitir elementos horizontales para prevenir que no sean escalables, varían según el uso y la altura de la edificación. A continuación se presentan un breve resumen de las principales normas y algunas de las características a tener en cuenta:



Norma: Reglamento NSR-10. Título K. Requisitos Complementarios.



Propósito: seguridad en la evacuación. Se establecen las alturas de los pasamanos.



Norma: NTC-4201/13 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Equipamientos. bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas.



Propósito: garantizar la accesibilidad, según Decreto 1077/15 si existen varios medios de accesibilidad por lo menos uno debe cumplir la exigencia.



Norma: NTC-4595/20. Ingeniería Civil y Arquitectura planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.



Propósito: se reglamentan aspectos de pasamanos buscando la seguridad de los estudiantes en edificaciones escolares.



Norma: NTC-5777/10 Seguridad en Piscinas.



Propósito: La Ley 1209 de 2008 establece el cumplimiento de esta norma sobre la ubicación de las barreras de seguridad especialmente para evitar que los niños puedan caer a la piscina.



Norma: Resolución 1409/12, Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas



Propósito: Altura recomendada de barandas



Norma: NTC-1700/82. Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medidas de evacuación.



Propósito: altura de barandas. Las normas Icontec que no han sido adoptadas por una norma nacional no son de obligatorio cumplimiento.



Norma: Código de Puentes.



Propósito: altura de parapeto o baranda de tráfico



Finalmente, es importante tener en cuenta que estos aspectos técnicos contenidos en las normas se deben aplicar de manera obligatoria para todos los edificios construidos a partir de la vigencia de las citadas normas y como recomendación para los edificios antiguos, con el fin de buscar y garantizar la seguridad y demás derechos de las personas”.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, que responde en EL TIEMPO de los sábados a interrogantes que los lectores envían a: redaccioneconomicas@eltiempo.com