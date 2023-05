A sanción presidencial pasó la llamada Ley 'dejen de fregar', que fue aprobada en el Congreso. Esta nueva norma pone en cintura a los bancos, que ya no podrán hacer gestiones de cobro a cualquier hora del día, sino en horarios determinados.

El objetivo de la ley es proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la pueden ser contactados por las entidades que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa.

En diálogo con la emisora RCN, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, quien es el promotor de esta iniciativa, explicó que había la necesidad de restringir las llamadas, mensajes de datos y de textos, correos electrónicos y mecanismos similares de recordatorios y cobranzas que perturban a los usuarios durante horarios no flexibles.



“Este proyecto protege a todos los colombianos de las molestas llamadas que recibimos los domingos, los festivos, en horarios no hábiles, quedando restringidas no solamente las financieras que llaman a cobrar, sino todos los que contactan al usuario para ofrecer bienes y servicios”, explicó el congresista.

¿En qué horarios pueden llamar?

El presidente Petro tendrá tres meses para sancionar la ley. Cuando esta entre en vigencia, las entidades sólo podrán contactar al usuario por una vía y una vez cada semana entre lunes y vienes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



El representante Wills explicó que "lo más importante de la ley es que la gente va a estar en su momento de ocio, de descanso, tranquila con la certeza de que no van a ser contactados porque abusan de la confianza y de la permisibilidad que hoy tiene la ley que es que pueden llamar en cualquier momento y sin límite de veces, hay gente que recibe diez llamadas de manera simultánea”.



Los mensajes de texto tendrán horario. Foto: Citytv.

Para la implementación de la iniciativa serán claves las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio, las cuales tendrán la función de vigilar y sancionar a quienes incumplan lo aprobado en el legislativo.



“Los usuarios pueden quejarse ante estas superintendencias que entrarán a investigar e incluso a sancionar económicamente a estas empresas en caso de comprobarse su incumplimiento a la ley”, señaló el congresista.



La ley ‘dejen de fregar’, que también prohíbe realizar visitas al domicilio o trabajo del consumidor, con el fin de realizar gestiones de cobranza, pasó su conciliación entre las dos cámaras del Congreso este miércoles.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS