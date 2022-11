La Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) informó, a través de sus redes sociales, que "hay personas inescrupulosas que están utilizando su nombre para ofrecer créditos a personas naturales y estafar". Mencionaron que lo hacen pidiendo dinero previo al crédito y luego no les devuelven el dinero.



Findeter informó que "no es una banca comercial", por lo que no ofrecen créditos directos a personas naturales. Esta organización solo ofrece este servicio a municipios, departamentos y distritos.





(Le podría interesar: Lo que piensa el nuevo presidente del BID sobre tareas pendientes de Colombia).

#Findeter alerta a la ciudadanía sobre el ofrecimiento de supuestos créditos a personas naturales, en nombre de la entidad, a cambio de dinero. #Findeter aclara que no es una banca comercial que otorgue crédito directo a personas naturales. https://t.co/bPpm1DmgJA pic.twitter.com/8ZNN5Le4Nn — Findeter Colombia (@Findeter) November 21, 2022

Esta institución tiene como objetivo "planificar, estructurar, financiar y ejecutar proyectos" a nivel de instituciones distritales. Por lo que reiteran en la importancia de que los ciudadanos conozcan que no ofrecen sus servicios de crédito a personas.



Adicionalmente, la entidad no cobra por ofrecer créditos y toda la información oficial se encuentra en su página web.



(No deje de leer: ¿Cuáles son las cifras ganadoras del Super Astro Sol del 21 de noviembre?).



En el comunicado que emitieron también informaron que las denuncias de fraudes pueden hacerse a la línea 122 y directamente a la Policía y Fiscalía.



Esta denuncia se une a las que se van venido presentando en las redes sociales sobre robo de dinero a través de mensajes de textos, llamadas o suplantación de identidades.



Incluso, se han visto episodio de venta de boletas falsas por precios superiores a los oficiales.

Más noticias de EL TIEMPO

-¿Lo sabía? La probabilidad y la ciencia detrás de la lotería y el azar.



-¿Ganarse la lotería? Esta es la probabilidad real de lograrlo.



-Iván Cepeda sobre diálogos con Eln: 'Todas sus estructuras están representadas'.



Tendencias EL TIEMPO