'Talento B' es un programa de Bancolombia en el cual se forman a "apasionados por la analítica y la inteligencia artificial, mediante la participación en proyectos y retos reales de la organización", con el propósito de que sean quienes asumen los roles del futuro en esta.



La idea del programa es que los jóvenes tengan un acercamiento real al mundo laboral y se relacionen con aspectos de la industria financiera. En total, son 23 cupos disponibles para el segundo semestre de 2022.



Los jóvenes seleccionados trabajarán durante seis meses en temas relacionados con inteligencia artificial, ciencia de datos y analítica, de la mano de mentores expertos de Bancolombia. Además, recibirán una remuneración económica.



La jornada sería de medio tiempo o tiempo completo, de acuerdo con el perfil de la persona seleccionada.



Requisitos

Si usted quiere formar parte de 'Talento B', tenga en cuenta los siguientes requisitos:



1. Debe tener entre 18 a 27 años de edad



2. Ser residente en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali o Barranquilla



3. Ser profesional recién egresado o estudiante universitario, técnico y tecnólogo en programas como estadística, ingeniería de sistemas, matemáticas, economía o afines



4. Tener conocimientos base en analítica o inteligencia artificial (programación, deep learning, machine learning y procesamiento de datos no estructurados)



5. No contar con experiencia laboral. En caso de ya haya empezado su vida laboral, esta no debe superar los dos años



¿Cómo inscribirse?

Los jóvenes interesados en esta oportunidad deben ingresar a este enlace pra adelantar la respectiva inscripción. Allí también podrán conocer más detalles del programa.