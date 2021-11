Estafa con correos electrónicos a nombre de Bancolombia

Algunos usuarios han recibido en las últimas horas un correo a nombre del Departamento de Carteras del Grupo Bancolombia en el que se notifica una orden de embargo debido a la falta de incumplimiento en los pagos de créditos y se anexa un documento con la información detallada.



"Teniendo en cuenta el incumplimiento en el pago de sus obligaciones y nuestra intención de brindarle alternativas sin lograr interés en su parte me permito comunicarle que el departamento de Cartera de Bancolombia le notifica que en su contra se estableció una orden de embargo", expresa el correo.



Sin embargo, Bancolombia dice que no envió tal información por lo que se trata de una estafa y se recomienda omitir el correo y no pinchar en el link.

Principales modalidades de fraude:

El banco recuerda cuáles son las principales modalidades de fraude:



· Phishing (correos electrónicos falsos): se trata de correos electrónicos con enlaces que llevan a páginas de internet falsas para “pescar” información financiera confidencial. Suelen alertar falsamente sobre el bloqueo de cuentas o claves, e invitan a reestablecer los datos.



· Vishing (llamadas falsas): se trata de llamadas en las que suplantan a funcionarios de entidades financieras o comerciales para el robo de información personal o financiera. Los delincuentes buscan engañar a las personas solicitando los cinco datos confidenciales que nunca se deben entregar: clave, usuario, números de tarjetas, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.



· Smishing (mensajes de texto falsos): son mensajes de texto que incluyen enlaces a páginas web en las que piden a los usuarios su información personal o financiera, con la que posteriormente lo suplantan en compras o transferencias bancarias.



· Carding: es el uso de tarjetas de crédito y cuentas bancarias para cometer fraudes en el mundo digital, suplantando la identidad de los clientes a quienes previamente han robado sus datos confidenciales.



